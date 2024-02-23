立院跨黨派72名立委 成立台美國會議員聯誼會

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（中央社記者林敬殷台北23日電）立法院第11屆台美國會議員聯誼會今天舉行成立大會，立法院長韓國瑜表示，對美工作是最重要的，感謝美國對台灣長期的支持；立法院副院長江啓臣說，維持跟美國穩定、堅定、友好關係，對台灣在區域安全、地緣政治、經貿，乃至於各層面相當重要。

立法院第11屆台美國會議員聯誼會今天舉行成立大會，現場冠蓋雲集，除了韓國瑜、江啟臣之外，包括副總統當選人蕭美琴、美國在台協會（AIT）副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）、外交部次長田中光，美國20個州的台灣辦事處代表，及跨黨派數十名立委出席成立大會，人數眾多把會議室擠得水洩不通。

這屆聯誼會由立法院副院長江啟臣擔任榮譽會長，民進黨立委王定宇與國民黨立委柯志恩擔任共同會長，副會長為民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委葛如鈞、民眾黨立委張啟楷擔任，共有跨黨派72名立委參與。

韓國瑜表示，昨天他接見美國6名國會議員，來的時候非常嚴肅，離開的時候笑哈哈，因為他說，「跟外交部吃飯是黑白的，跟立委吃飯是彩色的」，對國會議員最熱情接待的永遠是國會議員，6名國會議員會心大笑。

韓國瑜指出，國會議員了解國會議員，有同理心，交朋友比較快，比較真誠，希望台美關係蓬勃發展，合作無間。

江啓臣表示，台美國會議員聯誼會是悠久歷史也非常重要的聯誼會，當台灣內部整合成一個代表國會的聲音跟力量，與美國國會交流，甚至與美國的其他行政部門互動，一定更加有幫助，這也是美方所樂見的。

江啓臣說，美國是台灣在印太地區最重要的盟友，維持跟美國穩定、堅定、友好的關係，不只是對台灣在區域安全、地緣政治、經貿，乃至於各層面都相當重要，相信對於整個區域，其他國家也會樂見這樣的發展，也希望與其他各國關係也同步開展，共同推動對外關係、外交、經貿，及人民跟人民的關係。

柯傑民表示，今年是台灣關係法通過及AIT成立45週年，美國對台灣支持一樣堅若磐石，也通過許多支持台灣重要法案，近年來美國跨黨派議員到訪台灣次數團數絡繹不絕，顯示美國對台灣的強烈支持。立法院通過相關法案跟政策將會對於台美未來、深化及長久合作非常重要，在促進民主價值扮演重要角色，未來美國將會跟新國會合作並給予全力支持。

王定宇指出，爭取美國跨黨派對台灣的支持，符合兩國利益，大家有一個共識，就是對美是一致，希望在未來的4年，在安全、經貿、自由民主、錯假訊息等議題共同和作。

柯志恩說，中華民國與美國關係在未來需要更加強，對印太及世界和平深具意義，相信大家可以是一個TEAM，一起共同努力。（編輯：蘇志宗）1130223