蔡總統接見蓋拉格 盼台美避免雙重課稅早日立法完成[影]

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（中央社記者溫貴香台北22日電）總統蔡英文今天接見美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格所率訪團表示，期待台美避免雙重課稅能夠早日立法完成，為台美雙邊的企業投資創造更多利基，打造互利共榮的經貿交流。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）率領跨黨派重量級議員訪團來台，今天起正式展開訪問行程。

訪團成員包括該委員會首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi，另譯：克利胥納莫提）、聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar，另譯：穆理納）、聯邦眾議員摩爾頓（Seth Moulton，另譯：莫頓）及聯邦眾議員強生（Dusty Johnson，另譯：強森）等人。

蔡總統上午接見訪團時表示，大家都是長期關心台灣的好朋友，她去年4月出訪過境美國，蓋拉格、克利什納穆希、穆勒納爾、摩爾頓都一起參加了在雷根圖書館的會談，她也要歡迎強生首次到台灣訪問。

她提到，上個月台灣順利完成正副總統及立法委員選舉，蓋拉格以及克利什納穆希在第一時間發表祝賀聲明。今天更率領跨黨派議員到台灣，以實際行動表達美國對台灣民主的堅定支持，也凸顯台美之間緊密的夥伴關係。

總統表示，今年是台灣關係法立法45週年，這項立法促進並且深化了台美情誼，中國特別委員會更在去年提出支持台灣10項政策建議的報告，展現對台灣安全的重視。

總統感謝美國政府及國會持續透過國防授權法等方式協助台灣強化自我防衛的能力、捍衛民主自由、守護區域和平。

另外，對於中國特別委員會去年發布的經濟報告中提及避免台美雙重課稅議題，總統期待能夠早日立法完成，為台美雙邊企業投資創造更多利基，打造互利共榮的經貿交流。

蔡總統表示，現在的台灣是全球民主和平的關鍵角色，台灣會持續提升和各國的夥伴關係，積極走向世界。

總統表示，新的一年希望台美在各項議題都有更密切的交流，也和更多理念相近的國家共同強化全球民主供應鏈韌性，創造全球的繁榮發展。（編輯：翟思嘉）1130222