前白宮官員呼籲啟動美台自由貿易協定協商

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（中央社記者江今葉華盛頓23日專電）前白宮官員威廉斯今天說，台灣民眾透過大選表達希望依循民進黨路線，擴大台美關係，美國應盡一切力量協助台灣維護台海和平穩定。為確保台灣免受中國經濟脅迫，美國應尋求與台灣簽訂自由貿易協定（FTA）。

目前在華府智庫大西洋理事會（The Atlantic Council）地緣經濟中心資深研究員的威廉斯（Clete Willems），曾任前美國總統川普（Donald Trump）國際經濟事務副助理與國家經濟會議（NEC）副主席。

他在大西洋理事會發表文章指出，民進黨在日前選舉中，史無前例地連續第3次贏得總統大選，台灣人民明確表達與美國共享許多核心價值，希望繼續遵循民進黨路線，擴大台美關係。美國有責任對此回應，盡一切力量協助台灣維護台海和平穩定。

威廉斯指出，核心是持續對台灣軍事支持，例如加快對台軍售交付、強化美國在印太地區的硬實力。但越來越清楚的是，要確保台灣免受中國入侵的有效戰略，也必須包括強大的經濟領域。

專文指出，強而有力的經濟戰略支持台灣至關重要，因中國奪取台灣的潛在行動不會只有軍隊、坦克與船艦。作為軍事行動的補充，中國也會試圖透過經濟禁運或類似形式的經濟扼殺，以削弱台灣資源與其戰鬥意志。

威廉斯表示，為協助台灣免受中國經濟脅迫，美國應尋求與台灣簽訂自由貿易協定。全面的自由貿易協定可以透過降低貨物貿易關稅、促進跨境投資與服務，以及協調廣泛行業的監管方式，協助台灣實現從中國轉向美國的貿易多元化。

他指出，美台自由貿易也將有助於台灣擴大與世界其他地區的貿易，確保台灣貿易不再集中於中國，而是更加分散於美國與世界各地理念相近盟友之間。同樣重要的是，這也將能為美國創造巨額經濟利益，包括美國農產品出口、擴大數位貿易、增加金融服務出口，以及在半導體等關鍵技術供應鏈緊密合作。

威廉斯指出，美國政策制定者一直不願意採取行動與台灣洽談自由貿易協定，部分原因是擔心會破壞美中關係。但時代變了，美國政策也必須隨之改變，美國現在應重新考量與台灣的貿易關係，特別是考慮到中國對台灣的武力威脅日益增強。（編輯：張芷瑄）1130124