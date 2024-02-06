與台洽簽FTA？美眾議員：應與共享思維者談判

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（中央社記者江今葉華盛頓5日專電）美國聯邦眾議員盧卡斯今天談到美台是否應該洽簽自由貿易協定（FTA）時表示，相信國際貿易符合每個人的最大利益，美國應當與所有與美國思維相同的人談判。因為若美國放棄機會，自有人填補空缺。

魯卡斯（Frank Lucas）今天在華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）對談如何在經濟上威嚇中國。

在被問及對美台洽談自由貿易協定的看法時，出身農礦產大州奧克拉荷馬州（Oklahom）的盧卡斯未正面回應。但他不諱言，當然希望將產品銷往全世界，也相信國際貿易符合每個人的最大利益。

但他強調，「魔鬼藏在細節裡」，必須確保不僅自由且公平。而這取決於參與談判的各方。美國應當與世上所有思維相同的人進行談判，每個有理由與美國做生意的人，都應當就這類協議展開談判，但必須是符合公平。

盧卡斯指出，美國必須與他人進行貿易談判，因為當美國放棄機會時，自會有人填補空缺，這將對美國每一個勞工、農民、個人不利。

談及台灣剛完成大選，中國對台灣的威脅持續不歇，美國該如何協助台灣對抗中國威嚇時，盧卡斯表示，美國應採取更積極主動的行動，發出明確的訊號，表明對民主、對市場經濟與一個實體的入侵，是不會被容忍的。

盧卡斯以俄羅斯入侵烏克蘭為例表示，「我們都從自身經驗中學習」。許多美國國會議員看到俄羅斯入侵烏克蘭，以及美國的回應，試圖透過國際組織、標準與各種方式制裁俄羅斯，但許多人也意識到為時已晚。

以台灣的情況，身為「台灣保護法案」（Pressure Regulatory Organizations To End Chinese Threats to （PROTECT） Taiwan Act）提案人的盧卡斯指出，這項法案是由金融機構角度出發，表明中國若入侵台灣，美國在20國集團（G20）、國際清算銀行（BIS）與其他參與的金融機構代表，將努力將中國排除於外，以向中國展示，「如果想自開放世界社會的市場經濟受益，就必須遵守規則。如果不遵守規則，就不能再成為這些組織的一部分」。

「台灣保護法案」要求，若台灣人民的安全、社會或經濟制度因為中國的行動造成威脅，美國應在最大可行範圍內將中國代表排除於G20、BIS等國際金融機制與組織之外。聯邦眾議院1月12日通過上述法案，後續將送聯邦參議院審議。待參院同意後，法案將送交白宮交由美國總統拜登（Joe Biden）簽署正式生效。（編輯：馮昭）1130206