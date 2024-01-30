戰略模糊行不通？彭博專欄：台美關係不能再曖昧

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（中央社台北30日綜合外電報導）彭博一篇專欄文章寫道，「曖昧」關係中總有一方不管怎麼努力終究還是弱勢。在台美關係中，正因美國是超級強國，不難理解都是美國說了算，但台美的「曖昧」終究無法這樣下去。

彭博專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）今天發文指出，台灣依賴美國的國防裝備、嚇阻和外交，也需要「戰略模糊」政策來維持現狀。數十年來，美方一直藉此策略向北京暗示，如果中方無端攻擊，美國就會介入，協助台灣脫困；但華府從沒對這種結盟做出明確保證，因為他們不想惹惱中國，或看到台灣宣布獨立。

雖然外交層面上這種做法奏效，但損失最大的終究還是台灣人，因為台灣不僅缺乏國際承認，平常還得不時忍受中國威脅。

要面對把台灣視為領土、對外界插手會跳腳的中國，這種刻意模糊的外交政策是出於必要；大致說來，這種策略也收到了效果。

中國領導人習近平從不諱言想實現所謂的民族復興，透過和平手段最好，但如有必要，動用武力也無妨，他不閃爍其辭，因此中國犯台不是會不會的問題，而是何時會發生的問題。

文中說，多數國防專家都認為，中國犯台的時間點不會是現在，也不會是近期。現階段中國軍隊沒這能力，也不會想發動入侵，但未來幾年，這種狀況可能會有戲劇性的改變，因此美國才會敦促台灣透過改革來加強防衛，包括延長義務役期、發展更靈活的策略與志同道合的鄰國建立夥伴關係等。

台灣的存續，靠的是美國沒說出口的承諾：如有必要，會加緊保護台灣。現在各界將會注意，是否得如部分外交政策界人士所說，得重新評估已持續數十年的戰略模糊政策。

這麼做無疑會激怒北京，但美國前總統川普任內商務部助理部長尼卡塔（Nazak Nikakhtar）表示，或許重新定義美台關係會是明智做法。

尼卡塔告訴瓦斯瓦尼：「中國認為美國的戰略模糊是弱點。他們認為，美國如果沒膽說，也不會有膽行動。」

尼卡塔認為，美國應進一步審慎定義台灣的主權，適度檢視結束戰略模糊政策的好處。她的觀點或許不被主流接受，但在這辯論上支持更鷹派立場的政策專家中，現在有一些人開始注意到這種觀點。

重新評估早該進行，在某些方面也已在進行。如同彭博經濟研究（Bloomberg Economics）地緣經濟首席分析師威爾希（Jennifer Welch）最近指出，美國總統拜登多次示意美國會馳援台灣，讓戰略模糊這個議題變得更加複雜。

拜登的說法表達出美國的想法，雖讓台灣安心，卻無法緩解台灣地位的困境。瓦斯瓦尼說，除非大家親身來到台灣，否則很難了解台灣的狀況有多超現實。她說，台灣擁有常備軍、有充滿活力的政治體系，還有世界頂尖的科技公司，但台灣在聯合國等國際論壇沒有發言權，也未獲得世界衛生組織（WHO）的會員資格。

瓦斯瓦尼說，這種半真實的存在越來越沉重，特別是對台灣年輕人而言。瓦斯瓦尼在選舉季政治集會上遇到的許多年輕人都跟她說，他們雖然不希望和中國開戰，但也不想成為中國的一部分；一種獨特的認同正在隱隱成形，其中包括把美國視為最重要的夥伴。

但國際危機組織（International Crisis Group）中國及台灣事務研究員郭艾薇（Ivy Kwek, 譯音）指出，放棄戰略模糊沒那麼容易。

郭艾薇告訴瓦斯瓦尼：「除了依賴美國，台灣沒有太多其他選擇。雖然目前狀況稱不上理想，卻讓台北和華府處於一種有效的關係，暫時而已。」

文末寫道，台美的「曖昧」很省事，但終究無法這樣下去，是該重置的時候了。真正的關係不能這樣曖昧下去，無論彼此的愛有多濃烈。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1130130