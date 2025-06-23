加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 地方

新北市員工旅遊入住墾丁某飯店 疑食物中毒高雄就醫

2025/6/23 22:07（6/23 22:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
有新北市公司員工旅遊，入住墾丁某飯店，疑因飯店自助餐食物中毒。該團旅客23日抵達高雄後，共7人陸續送往高雄義大醫院就醫。(中央社檔案照片)
有新北市公司員工旅遊，入住墾丁某飯店，疑因飯店自助餐食物中毒。該團旅客23日抵達高雄後，共7人陸續送往高雄義大醫院就醫。(中央社檔案照片)
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤、李卉婷、黃郁菁屏東縣23日電）有新北市公司員工旅遊，入住墾丁某飯店，疑因飯店自助餐食物中毒，7人在高雄送醫。飯店業者表示，仍在釐清，目前僅此團有狀況；高雄市衛生局疫調後已移請屏東查察。

高雄市衛生局表示，今晚8時40分接獲義大醫院通報，新北市某公司7人疑似食品中毒案；經查共31人昨天入住屏東某間飯店，今天早餐進食後，最早約上午10時起陸續發病，有發燒、腹瀉、嘔吐、腹痛等腸胃症狀，累計共7人不適，於今晚7時15分後，分別前往義大醫院就醫，經查攝食場所位於屏東，已移請屏東縣衛生局查察。

google news透過 Google News追蹤中央社

有此團員工在社群平台反映，昨晚吃飯店自助餐，今天退房一行人陸續出現不適，同車6人上吐下瀉，抵達高雄入住酒店後才送醫治療。

此飯店業者表示，飯店已第一時間主動聯繫當事人了解狀況，目前相關細節仍在釐清中，飯店會全力配合相關單位調查，針對內部餐飲及衛生作業也已同步加強自主管理，目前其他客人與員工皆無類似狀況反應。（編輯：陳仁華）1140623

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：