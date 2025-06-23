新北市員工旅遊入住墾丁某飯店 疑食物中毒高雄就醫

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（中央社記者蔡孟妤、李卉婷、黃郁菁屏東縣23日電）有新北市公司員工旅遊，入住墾丁某飯店，疑因飯店自助餐食物中毒，7人在高雄送醫。飯店業者表示，仍在釐清，目前僅此團有狀況；高雄市衛生局疫調後已移請屏東查察。

高雄市衛生局表示，今晚8時40分接獲義大醫院通報，新北市某公司7人疑似食品中毒案；經查共31人昨天入住屏東某間飯店，今天早餐進食後，最早約上午10時起陸續發病，有發燒、腹瀉、嘔吐、腹痛等腸胃症狀，累計共7人不適，於今晚7時15分後，分別前往義大醫院就醫，經查攝食場所位於屏東，已移請屏東縣衛生局查察。

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有此團員工在社群平台反映，昨晚吃飯店自助餐，今天退房一行人陸續出現不適，同車6人上吐下瀉，抵達高雄入住酒店後才送醫治療。

此飯店業者表示，飯店已第一時間主動聯繫當事人了解狀況，目前相關細節仍在釐清中，飯店會全力配合相關單位調查，針對內部餐飲及衛生作業也已同步加強自主管理，目前其他客人與員工皆無類似狀況反應。（編輯：陳仁華）1140623