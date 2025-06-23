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鋼琴家陳冠宇返國30週年音樂會 自稱鮮肉變臘肉

2025/6/23 18:20
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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）被譽為「鋼琴王子」的鋼琴家陳冠宇7月起將舉行他從美國讀書返台30年音樂會，將帶來他最愛的蕭邦樂曲。陳冠宇說歲月很殘忍，他幽自己一默「我也曾經是小鮮肉，只是現在變臘肉。」

陳冠宇可以說是台灣第一代跨界鋼琴家，與長笛演奏家賴英里等以流行演奏家姿態走紅，但陳冠宇早早立志要當老師，返國後陸續任教於台南應用科技大學音樂學系、南藝大音樂系，現則擔任台北市立大學音樂系系主任，他今天接受媒體訪問時表示他很重視隱私，「明星光環是一時的，平安每一天是我的願望。」

30年以來，陳冠宇舉止優雅，看起來就是「鋼琴貴公子」，但他說自己是「鋼琴界的阿信」，「雖然父親從事賣樂器的工作，但家裡就是小康，我在紐約念書5年，有一半靠獎學金，另一半全靠唱片錄音版稅自籌學費。」陳冠宇回憶，過去就是寒暑假回到台灣進錄音室錄音、拍宣傳照，發片，跑校園開演奏會，毫無鬆懈。

「音樂是我的最愛，鋼琴是我的伴侶。」陳冠宇說一路走來，只要跟鋼琴有關的工作他都充滿興趣，「這一點我很水瓶；我也很情感豐富，這一點很雙魚；但是我也很務實，這一點我很金牛。」陳冠宇為了邀請國際級音樂家來台，設立經紀公司，「但有時候現金流不穩定，我還自己跑三點半，很哀怨但我很甘願。」

陳冠宇說，過去的他像「拼命三郎」，一天24小時當48小時來用，但現在心情跟境遇不同了，「我以前可以在紐約深夜與台灣白天連線溝通唱片，但現在下午一定要睡午覺不然撐不下去。」陳冠宇說相較於運動家，音樂家的音樂壽命已經更長，「現在的我更懂得做自己喜歡的事，每天以正向感恩的心情面對生活。」

陳冠宇分享，自己最喜愛的作曲家就是貝多芬、李斯特、拉赫曼尼諾夫與蕭邦，「但我現在如果彈李斯特跟拉赫曼尼諾夫的樂曲我會累死，那是給年輕鋼琴家挑戰用的。」這次陳冠宇挑選蕭邦的經典之作包括四首詼諧曲、四首敘事曲、降B小調夜曲與「英雄」波蘭舞曲，都是他自己很喜歡的音樂，希望跟30年樂迷分享。

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30年音樂生涯，陳冠宇表示感謝每一個世代樂迷的支持，再過幾年他也要退休，未來希望可以常常去醫院當志工，演奏音樂給大家聽，「大家要點甚麼歌都可以，蕭敬騰我不行，但林宥嘉我應該沒問題。」但在此之前，他希望可以多幫助系上學生，認真面對自己的音樂生涯。

陳冠宇「愛戀蕭邦—返國三十週年音樂會」7月13日在高雄衛武營國家表演廳，7月18日在嘉義市文化局音樂廳，7月23日在台北國家音樂廳演出。（編輯：李亨山）1140623

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