茂達：排除不利因素 看好本業成長使第3季營收創高

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（中央社記者張建中新竹23日電）電源管理晶片廠茂達董事長王志信今天表示，在風扇馬達驅動IC及電源管理晶片產品成長驅動下，第3季營收可望較第2季成長7%至9%，有機會創下歷史新高，毛利率也將較第2季攀升。

茂達今天召開線上法人說明會，王志信說，第2季在風扇馬達驅動IC和電源管理晶片產品成長推升下，美元營收可望季增25%至26%，受新台幣升值約8%影響，新台幣營收季增幅度將降到17%至18%。

王志信表示，新台幣升值估計將影響第2季毛利率下滑3至3.5個百分點，不過在晶圓代工及封測降價，以及產品組合優化下，第2季毛利率估計將較第1季下滑1至1.5個百分點。

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展望下半年，王志信說，在沒有不利因素影響，包括關稅不要影響市場需求，新台幣不要在短期大幅升值，以及不要有戰爭、天災等非經濟因素影響，預期第3季營收可望較第2季成長7%至9%，有機會創下新高。

王志信表示，風扇馬達驅動IC及電源管理晶片仍是第3季營收成長的主要動力。第3季毛利率將較第2季攀升。整體下半年營運表現應可優於上半年。（編輯：黃國倫）1140623