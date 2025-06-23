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中職明星賽票選江坤宇2度獲人氣王 林智勝再拚全壘打大賽

2025/6/23 15:41（6/23 16:13 更新）
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中信兄弟游擊手江坤宇。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中華職棒明星賽將於7月19、20日舉行，中信兄弟游擊手江坤宇球迷票選數破66萬、二度當選明星賽人氣王，而即將引退的「大師兄」林智勝今年將再度參與全壘打大賽。

中華職棒明星賽將於7月19、20日在台北大巨蛋登場，由總教練平野惠一領軍的TEAM STAR與曾豪駒領軍的TEAM TAIWAN上演巔峰對決，今年明星賽跨界合作攜手日本任天堂，共同打造今夏最強棒球盛事，期盼吸引更多球迷進場同樂，明星賽門票將於25日中午12時在ibon全面開賣。

TEAM STAR與TEAM TAIWAN頂尖陣容亮相，明星隊由球迷（60%）及專業人員（40%）票選，而台灣隊則是由遴選方式產生，若明星隊先發選手被挑選進台灣隊，優先代表台灣隊出賽，但在紀錄認定上，依然是明星賽票選先發。

中職發布新聞稿表示，今年投票數再創新高，網路投票突破2000萬票，雜誌投票達19萬4322票，通訊投票為4萬1355票，總投票數高達2146萬8829票，創下歷屆明星賽票選新紀錄。

中信兄弟江坤宇自首週起便在網路票選中遙遙領先，直至投票最後一天仍獲得眾多球迷支持，展現「小可愛」無可抵擋的人氣與魅力，最終他以網路票數66萬385票高居榜首，在專業人士票選中也獲得91票肯定，經加權統計後，江坤宇榮登今年明星賽「人氣王」寶座。

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「全壘打大賽」參賽名單同步揭曉，參賽選手由全網路票選產生，最終票選最高的前8名球員獲得參賽資格，依票數高低分別為魔鷹（Steven Moya）、林安可、吉力吉撈．鞏冠、張育成、林智勝、許基宏、張志豪與曾頌恩。

今年球季結束後將引退的「大師兄」林智勝，曾3度奪得中職全壘打大賽冠軍，今年再次參賽，將重現經典全壘打王的英姿，為職業生涯留下別具意義的一頁，而去年的全壘打大賽冠軍台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹本季持續展現驚人長打火力，參戰全壘打大賽力拚2連霸，備受期待。（編輯：李亨山）1140623

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影片來源：CPBL 中華職棒
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