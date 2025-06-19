中職季中選秀30日登場 前大聯盟投手黃暐傑壓線報名
2025/6/19 13:23（6/19 13:42 更新）
（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職今年新人選拔會的報名已在今天中午截止，根據經紀公司證實，有美國職棒大聯盟資歷的投手黃暐傑確定報名選秀，為今年首名確定參加中職季中選秀的旅外資歷選手。
中華職棒今年新人選拔會將於6月30日登場，報名至今天中午12時截止，由於今年開放報名以來一直沒有旅外選手表態參加，被稱為「選秀小年」。
不過31歲投手黃暐傑考慮到最後一刻，他的經紀公司今天證實，黃暐傑已完成報名中職季中選秀。黃暐傑從2015年開始陸續效力過美職亞利桑那響尾蛇隊、德州遊騎兵隊、舊金山巨人隊、匹茲堡海盜隊，其中在2019年被遊騎兵隊升上大聯盟，成為台灣第15名登上大聯盟舞台的球員。
黃暐傑在2023年因右手肘不適完成韌帶置換手術（Tommy John），去年8月因肌腱撕裂再度動手術，之後遭海盜隊釋出。不過近期黃暐傑已恢復牛棚練投，並在今天決定報名中職季中選秀。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
黃暐傑2019年在大聯盟共出賽4場、投5.2局，防禦率3.18；小聯盟通算出賽152場含47場先發，拿下24勝14敗、19次中繼成功、2次救援成功，防禦率3.49。
今年選秀會台鋼雄鷹擁有狀元籤，接著依序為富邦悍將、味全龍、樂天桃猿、統一7-ELEVEn獅隊、中信兄弟。（編輯：張雅淨）1140619
延伸閱讀中職新人球員測試會 林睿杰、童堉誠等50人獲推薦中職研擬資深旅外球員加盟辦法 只用年紀等客觀條件黃暐傑成中職狀元非不可能 葉君璋點關鍵是身體健康李灝宇敲雙安 林昱珉先發獲火力支援奪本季首勝柯敬賢支援實戰投打 對決大谷翔平直呼達成願望
- 中職季中選秀30日登場 前大聯盟投手黃暐傑壓線報名2025/06/19 13:23
- 2025/06/17 22:48
- 2025/06/17 21:58
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
魔鷹單場雙響砲 張肇元延長賽再見安雄鷹勝兄弟