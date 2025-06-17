加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
COVID單週增38死創114年新高 20多歲男最年輕
首頁 / 運動

中職新人球員測試會 林睿杰、童堉誠等50人獲推薦

2025/6/17 16:51（6/17 17:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中職新人球員測試會16日落幕，17日公布共50人獲得球團推薦，包括飆出測試會最速152公里的成大碩士生林睿杰（圖）。（中央社檔案照片）
中職新人球員測試會16日落幕，17日公布共50人獲得球團推薦，包括飆出測試會最速152公里的成大碩士生林睿杰（圖）。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職新人球員測試會昨天落幕，今天公布共50人獲得球團推薦，包括飆出測試會最速152公里的成大碩士生林睿杰，打出完全打擊的童堉誠，以及日籍野手豐島顯等人。

中華職棒新人球員測試會昨天在天母棒球場舉行，總計91人符合資格審查，最終90人報到受測，聯盟今天公告共有50人獲得球團推薦，包括投手25人、捕手4人、內野手9人及外野手12人。

投手25人中有台體大畢業、現就讀成大碩士班的林睿杰，在測試會上飆出152公里、獲得多名教練點名，4度投入中職選秀落選，昨天測試會飆出150公里的陳慎也獲得推薦，另外還有星二代、前中信鯨球員洪啟峰之子洪宸毅等人。

google news透過 Google News追蹤中央社

捕手4人為林承恩、范凱舜、曾俊銘、廖期脩，內野手9人包括日籍野手豐（豊）島顯，外野手共12人，其中童堉誠在測試會中打出完全打擊，而統一7-ELEVEn獅隊投手鍾允華的哥哥鍾少華也獲得推薦。

通過測試的50名選手，下一站將前進「2025台灣運彩中華職棒新人球員選拔會」，選拔會將於30日在台中頂粵吉品舉行。（編輯：龍柏安）1140617

#中華職棒
#中職
#棒球
林睿杰
中職測試會富邦悍將出動12人 林威助點出實戰優缺點林睿杰再拚測試會飆152公里 想當成大入選中職首人
童堉誠
葉君璋測試會觀察特殊能力天份 不同角度看選秀小年
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：