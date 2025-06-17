中職新人球員測試會 林睿杰、童堉誠等50人獲推薦

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（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職新人球員測試會昨天落幕，今天公布共50人獲得球團推薦，包括飆出測試會最速152公里的成大碩士生林睿杰，打出完全打擊的童堉誠，以及日籍野手豐島顯等人。

中華職棒新人球員測試會昨天在天母棒球場舉行，總計91人符合資格審查，最終90人報到受測，聯盟今天公告共有50人獲得球團推薦，包括投手25人、捕手4人、內野手9人及外野手12人。

投手25人中有台體大畢業、現就讀成大碩士班的林睿杰，在測試會上飆出152公里、獲得多名教練點名，4度投入中職選秀落選，昨天測試會飆出150公里的陳慎也獲得推薦，另外還有星二代、前中信鯨球員洪啟峰之子洪宸毅等人。

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捕手4人為林承恩、范凱舜、曾俊銘、廖期脩，內野手9人包括日籍野手豐（豊）島顯，外野手共12人，其中童堉誠在測試會中打出完全打擊，而統一7-ELEVEn獅隊投手鍾允華的哥哥鍾少華也獲得推薦。

通過測試的50名選手，下一站將前進「2025台灣運彩中華職棒新人球員選拔會」，選拔會將於30日在台中頂粵吉品舉行。（編輯：龍柏安）1140617