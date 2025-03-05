加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
冷氣團明天南下影響至9日清晨 中部以北7日前多雨
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒2/300
首頁 / 運動

中職研擬資深旅外球員加盟辦法 只用年紀等客觀條件

2025/3/5 18:05（3/5 18:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒5日召開領隊會議，討論聯盟將研擬「資深旅外球員加盟辦法」，明確定義年資、年紀等標準，未來可望不用透過選秀就可加盟球隊；中職會長蔡其昌（圖）表示，「優秀球員太難定義，以前這個時空背景、定義，現在都很難去做」。中央社記者楊啟芳攝 114年3月5日
中華職棒5日召開領隊會議，討論聯盟將研擬「資深旅外球員加盟辦法」，明確定義年資、年紀等標準，未來可望不用透過選秀就可加盟球隊；中職會長蔡其昌（圖）表示，「優秀球員太難定義，以前這個時空背景、定義，現在都很難去做」。中央社記者楊啟芳攝 114年3月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職今天召開領隊會議，討論聯盟即將研擬「資深旅外球員加盟辦法」，明確定義年資、年紀等標準，未來可望不用透過選秀就可加盟球隊，等聯盟擬定辦法後下次領隊會議再決定。

中華職棒之前曾經有「旅外傑出球員條款」，2013年選定了郭泓志、王建民、陽岱鋼、陳偉殷等人為傑出旅外球員，不須選秀就可加盟中職球隊，但該球團必須放棄選秀會前3輪指名權，目前僅前統一獅隊球員郭泓志使用過。

不過中職會長蔡其昌今天強調，「優秀球員太難定義，以前這個時空背景、定義，現在都很難去做，挑了人家出來講優秀，我覺得這個很怪，不會再去執行這個定義叫優秀球員。」

今天領隊會議上討論到，聯盟將研擬新版本的「資深旅外球員加盟辦法」，不會針對特定人選，只會用年資、年紀等客觀條件，符合者不用選秀就可加盟。蔡其昌說：「有些球員可能旅外很有成就，但某一年想要回來，還要跟18歲孩子一起選秀嗎？最後幾年可以回來，球員情感回饋這種概念。」

google news透過 Google News追蹤中央社

蔡其昌指出，這次領隊會議請聯盟研議相關辦法，等下次領隊會議再討論。

此外，今天領隊會議決議，將提早半年執行賽程安排、抽籤等作業。蔡其昌說：「以前都是總冠軍賽結束才開始規劃、抽籤，我們會把抽籤時間提早半年，等上半季結束、政府公布隔年行事曆出來，就會先抽籤，有助於場地協調、調整，也早一點讓球迷知道明年場地。」（編輯：張雅淨）1140305

蔡其昌
中職二軍部分球場改下午4時開打 大巨蛋將實施安檢中職115年球季採大聯盟加大壘包 今年熱身賽試行新版計時規定
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中職115年球季採大聯盟加大壘包 今年熱身賽試行新版計時規定
202
更多編輯台推薦新聞：