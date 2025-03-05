中職研擬資深旅外球員加盟辦法 只用年紀等客觀條件

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職今天召開領隊會議，討論聯盟即將研擬「資深旅外球員加盟辦法」，明確定義年資、年紀等標準，未來可望不用透過選秀就可加盟球隊，等聯盟擬定辦法後下次領隊會議再決定。

中華職棒之前曾經有「旅外傑出球員條款」，2013年選定了郭泓志、王建民、陽岱鋼、陳偉殷等人為傑出旅外球員，不須選秀就可加盟中職球隊，但該球團必須放棄選秀會前3輪指名權，目前僅前統一獅隊球員郭泓志使用過。

不過中職會長蔡其昌今天強調，「優秀球員太難定義，以前這個時空背景、定義，現在都很難去做，挑了人家出來講優秀，我覺得這個很怪，不會再去執行這個定義叫優秀球員。」

今天領隊會議上討論到，聯盟將研擬新版本的「資深旅外球員加盟辦法」，不會針對特定人選，只會用年資、年紀等客觀條件，符合者不用選秀就可加盟。蔡其昌說：「有些球員可能旅外很有成就，但某一年想要回來，還要跟18歲孩子一起選秀嗎？最後幾年可以回來，球員情感回饋這種概念。」

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蔡其昌指出，這次領隊會議請聯盟研議相關辦法，等下次領隊會議再討論。

此外，今天領隊會議決議，將提早半年執行賽程安排、抽籤等作業。蔡其昌說：「以前都是總冠軍賽結束才開始規劃、抽籤，我們會把抽籤時間提早半年，等上半季結束、政府公布隔年行事曆出來，就會先抽籤，有助於場地協調、調整，也早一點讓球迷知道明年場地。」（編輯：張雅淨）1140305