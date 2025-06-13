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李灝宇敲雙安 林昱珉先發獲火力支援奪本季首勝

2025/6/13 13:45（6/13 14:20 更新）
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美職亞利桑那響尾蛇隊3A投手林昱珉（圖）13日先發投5局挨轟，共失掉5分責失分，隊友火力支援、拿下本季首勝。（中央社檔案照片）
美職亞利桑那響尾蛇隊3A投手林昱珉（圖）13日先發投5局挨轟，共失掉5分責失分，隊友火力支援、拿下本季首勝。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北13日電）旅美底特律老虎隊3A野手李灝宇今天先發出賽單場雙安、敲出本季第4支三壘打；亞利桑那響尾蛇隊3A投手林昱珉則是先發投5局挨轟，失掉5分責失分、拿下本季首勝。

美國職棒小聯盟老虎隊3A今天與堪薩斯市皇家隊3A交手，老虎隊陣中台灣野手李灝宇先發打2棒、指定打擊。

李灝宇1局下敲出三壘方向安打，3局下敲出三壘方向飛球出局，6局下敲出左外野方向平飛球出局，9局下敲出右外野方向三壘打，但隊友沒有延續攻勢。

李灝宇總計4打數敲出2支安打，包括1支長打，賽後打擊率2成61；老虎隊終場以0比7吞敗。

響尾蛇隊3A今天與休士頓太空人隊3A交手，響尾蛇隊派出台灣投手林昱珉先發，林昱珉開賽就有狀況，被首名打者敲出陽春砲，但及時回穩、連抓3個出局數，沒有多掉分數。

林昱珉2局上再有狀況，先投出保送、隊友出現守備失誤，接著連續被敲出2支安打失分，再投出觸身球保送、因高飛犧牲打、安打再掉分數，單局失掉4分。

林昱珉3局上2人出局後被敲出二壘打、投出保送後再被敲出安打失分，4局上雖然有被敲出安打但沒有再掉分數，5局上再因為接連安打、保送、滾地球多掉1分。

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林昱珉總計用90球投5局，被敲出9支安打，包括1發全壘打，投出3次三振，失掉7分（5分責失分）。

林昱珉今天雖然先發失分偏多，但打線也很幫忙，球隊終場以10比8搶勝，林昱珉拿下勝投，賽後防禦率5.86。（編輯：張雅淨）1140613

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