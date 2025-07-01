中職明星賽2天門票完售吸8萬人次 再寫史上最佳紀錄

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）中華職棒明星賽人氣旺，今天公布賽後表演嘉賓名單後，加開的外野L2門票也全數售罄，明星賽兩日賽事皆滿場，將有8萬人次湧入台北大巨蛋，締造明星賽史上最佳進場紀錄。

中華職棒明星賽去年在台北大巨蛋舉行，2日合計吸引6萬2354人次入場，為史上新高紀錄，今年明星賽將於19、20日在台北大巨蛋登場，門票6月25日開賣1小時就全部完售、銷售總額突破7萬張。

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中職6月27日宣布加開明星賽外野L2同樂區席次，於6月29日中午開賣，今天也公布明星賽後表演藝人名單，19日由歌手蕭煌奇、創作天后蔡健雅領銜，20日邀請韓國超人氣女團i-dle成員MINNIE率領專業舞團演出。

中職公布表演嘉賓名單後不久就發布消息，今年明星賽兩日賽事全面滿場，預估兩天總計有8萬人擠爆台北大巨蛋，將締造明星賽史上最佳進場紀錄。（編輯：謝雅竹）1140701