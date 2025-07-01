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中職明星賽表演蕭煌奇蔡健雅領銜 i‑dle成員MINNIE壓軸

2025/7/1 15:31（7/1 15:47 更新）
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韓國超人氣女團i‑dle成員MINNIE將率專業舞團在中華職棒明星賽演出。（中華職棒提供）
韓國超人氣女團i‑dle成員MINNIE將率專業舞團在中華職棒明星賽演出。（中華職棒提供）
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（中央社記者謝靜雯台北1日電）中華職棒明星賽今天公布賽後表演嘉賓，19日由歌手蕭煌奇、創作天后蔡健雅領銜，20日邀請韓國超人氣女團i‑dle成員MINNIE率領專業舞團演出，要挑戰明星賽8萬人次觀眾紀錄。

中華職棒明星賽將於19、20日在台北大巨蛋登場，19日將邀請兩名曾榮獲金曲獎肯定的實力派歌手登台演出，由蕭煌奇打頭陣，以溫暖渾厚的嗓音和感人創作聞名，經典作品包括「阿嬤的話」、「你是我的眼」、「末班車」等，傳唱度極高、深植人心。

創作天后蔡健雅接力獻唱，出道至今她共4度榮獲金曲獎「最佳華語女歌手」，且發行多張膾炙人口專輯，代表作品包含「紅色高跟鞋」、「無底洞」、「陌生人」等，擁有獨特嗓音與深刻詞曲風格，廣受歌迷喜愛。

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20日賽後表演，由人氣女團i‑dle成員MINNIE率領專業舞團，為球迷獻上一場全新視覺呈現的精彩演出，這不僅是MINNIE首度踏進台北大巨蛋，也標誌著明星賽首次邀請韓國女團歌手登台，以音樂為明星賽揭開跨界合作的新篇章。

社群粉絲超過800萬的人氣歌手MINNIE，過去以i‑dle身分在全球掀起旋風，這回她特別準備以全新演出點燃大巨蛋，她興奮表示：「這是我第1次參與中華職棒明星賽、第1次站在台北大巨蛋，非常期待透過音樂感受大家的熱情。」（編輯：龍柏安）1140701

（中華職棒提供）
（中華職棒提供）
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