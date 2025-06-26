中職公告下半季大巨蛋釋出場次 悍將獲2假日檔期
2025/6/26 14:58
（中央社記者楊啟芳台北26日電）中華職棒今天表示，下半季例行賽台北大巨蛋釋出檔期已完成抽籤作業，各主場球隊比賽日期與開賽時間皆已確定，其中樂天桃猿隊有1次假日檔期、富邦悍將隊有2次假日檔期。
中職今年本來在台北大巨蛋安排52場例行賽，不過日前台北大巨蛋再釋出下半季6個檔期、共14場主場供職棒賽事使用，已經在9日於聯盟舉行登記與抽籤會議，其中樂天桃猿獲得2個檔期、富邦悍將獲得2個檔期，中信兄弟及味全龍各獲得1個檔期。
中職聯盟今天公布正式賽程及開賽時間，8月5日、6日平日檔期由味全龍擔任主場、與中信兄弟交手，皆為18時35分開賽；8月8日至10日共3天假日檔期由樂天桃猿擔任主場、與味全龍交手，開賽時間分別為18時35分、17時05分、14時05分。
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8月12日、13日平日檔期由樂天桃猿擔任主場、與台鋼雄鷹交手，開賽時間皆為18時35分；8月15日至17日的3天假日檔期，由富邦悍將擔任主場迎戰中信兄弟，開賽時間分別為18時35分、17時05分、16時05分。
9月18日、19日2天平日檔期由中信兄弟當主場、與統一獅隊交手，開賽時間皆為18時35分；9月20日、21日的星期六、日檔期，為富邦悍將擔任主場、迎戰台鋼雄鷹，開賽時間分別為17時05分、16時05分。（編輯：李亨山）1140626
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