味全龍8/30、31大巨蛋主場賽事 門票熱賣加開座位

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（中央社記者楊啟芳台北26日電）中職味全龍隊將在8月29日至31日於大巨蛋舉辦主場賽事，進行「hololive night」主題日活動，球團今天公告，8月30、31日內野B1/L2門票皆已售罄，將加開L4/L5內野一般區座位。

中華職棒味全龍隊將於8月29日到31日在台北大巨蛋舉辦主場賽事，與中信兄弟進行3連戰，並舉辦「hololive night」主題日活動，球團邀請超人氣VTuber團體hololive production降臨台北大巨蛋，自公布後即吸引大批球迷及粉絲搶購門票。

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龍隊球團表示，其中8月30日（六）與8月31日（日）2日內野B1/L2門票皆已售罄，2天預售已超過5萬。為回應球迷熱烈支持，味全龍球團宣布將加開2天於台北大巨蛋主場賽事的L4/L5內野一般區座位，加開門票將於明天14時起全面開賣。

龍隊球團指出，為配合系統作業，明天上午10時至14時間將暫停售票。球團強調，為鼓勵觀眾搭乘捷運觀賽，球迷享票價補貼優惠，凡於當週週六、週日從捷運站出站入場的球迷，可於館內驗票機以悠遊卡感應，即可享有票價折抵新台幣20元的優惠回饋。（編輯：龍柏安）1140626