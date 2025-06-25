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影／大谷翔平本季第27發全壘打出爐 美日通算300轟達陣
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中職明星賽門票開賣1小時完售 預售破7萬張刷新紀錄

2025/6/25 14:01（6/25 14:10 更新）
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圖為去年中華職棒明星對抗賽2首戰在台北大巨蛋登場，吸引逾萬名球迷進場共襄盛舉。（中央社檔案照片）
圖為去年中華職棒明星對抗賽2首戰在台北大巨蛋登場，吸引逾萬名球迷進場共襄盛舉。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北25日電）中職明星賽將於7月19、20日在台北大巨蛋舉行2場賽事，中職聯盟今天表示，本季明星賽預售狀況大幅成長，門票開賣僅1小時即全部完售，2場次總銷售突破7萬張。

中華職棒明星賽在今天中午12時開放搶票，中職聯盟表示，門票開賣僅1小時即全部完售，其中限量2場各252席新台幣4080元「白金特區」開賣後立刻被秒殺，2場次總銷售突破7萬張。

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去年明星賽一樣在台北大巨蛋舉行，分別吸引3萬3688人、2萬8666人進場，總計6萬2354人突破史上紀錄。今年再度打破明星賽觀眾紀錄，中職聯盟表示，誠摯感謝球迷們的熱情支持，接下來預計加開外野2樓區域，讓更多球迷有機會一起進場同樂，可留意相關公告。

今年明星賽由平野惠一領軍的TEAM STAR與曾豪駒領軍的TEAM TAIWAN對決，本屆中職人氣王由中信兄弟游擊手江坤宇以球迷票選數破66萬，二度當選明星賽人氣王；另外TEAM TAIWAN特別納入即將退休的林智勝、胡金龍，林智勝也將再參與全壘打大賽。（編輯：張雅淨）1140625

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