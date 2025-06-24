胡金龍打明星賽傳承 驚喜給林智勝想會儘量配合

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（中央社記者謝靜雯新北24日電）中職統一7-ELEVEn獅隊野手胡金龍今年為引退年，明星賽被放入TEAM TAIWAN隊具傳承意義；胡金龍表示很榮幸，至於明星賽是否有驚喜，他笑說林智勝想法比較多，「我儘量配合。」

中職明星賽此次由世界棒球經典賽（WBC）台灣隊總教練曾豪駒領軍TEAM TAIWAN隊，昨天公布名單有亮點，納入今年為引退年的胡金龍和味全龍隊野手林智勝，曾豪駒解釋，主要是希望傳承。

胡金龍今天賽前受訪表示，有先接到曾豪駒的意願詢問，有機會被選入很榮幸，知道主要的用意是傳承，也是很好的經驗。

胡金龍表示，去年台灣在世界12強棒球賽奪冠，接著又要繼續備戰經典賽，知道年輕球員壓力不小，希望可以提供建議、跟著他們一起成長。

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去年明星賽話題十足，被問起此次參加明星賽有沒有準備「驚喜」，胡金龍笑說：「智勝想法比較多，他想出來我就儘量配合。」也提到有看到前幾天林智勝奪單場MVP後的舞蹈，稱讚那是天生舞蹈細胞好，林智勝可以在球隊低潮時期跳出來、也展現價值。

胡金龍表示，這幾年中職明星賽都辦得不錯，加上有台北大巨蛋也有加分，不怕天氣因素影響；胡金龍也預告會帶將滿1歲的女兒一同參與，雖然應該還看不懂，但希望讓女兒留下印象。（編輯：李亨山）1140624