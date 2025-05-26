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中職明星賽7/19、20大巨蛋登場 票選球員3管道規則一次看

2025/5/26 15:43（5/26 16:03 更新）
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中華職棒明星對抗賽將於7月19、20日在台北大巨蛋登場，明星賽球迷票選活動將於明天中午12時展開，由平野惠一率領TEAM STAR、曾豪駒率領TEAM TAIWAN出賽。

中職明星對抗賽記者會今天舉行，去年明星賽2場比賽共吸引6萬2354人次觀眾進場、刷新歷年紀錄，多位傳奇球星接連上陣，包括王建民、林岳平登板投球，洪一中、陳金鋒、彭政閔等人上場打擊，為球迷留下深刻回憶。

去年球迷票選總投票數更突破1100萬票，在台灣勇奪世界12強棒球賽冠軍與成功爭取世界棒球經典賽門票的雙重激勵下，今年明星賽話題與投票熱度有望再創新高。

2024中職明星賽盛況
影片來源：CPBL 中華職棒

中職公布今年明星賽即將上演頂尖教頭的巔峰對決，TEAM STAR將由去年中職總冠軍中信兄弟總教練平野惠一領軍出征，TEAM TAIWAN則由世界12強賽冠軍總教練曾豪駒領軍出戰，2名主帥在明星賽場的交鋒，勢必為球迷帶來一場精彩絕倫的比賽。

中華職棒與影音社群平台LINE VOOM連3年攜手合作明星賽，以全面、生活化的方式與球迷互動，共同深耕台灣棒球領域。

明星賽球迷票選將於明天中午12時正式展開，球迷每天可使用個人LINE帳號登入，透過LINE VOOM官方帳號進入中華職棒明星對抗賽活動頁面投票，單一帳號每日可在4個時段投票，單日最多可進行4次票選，每日投票重置時間分別為凌晨0時、上午6時、中午12時、下午6時，網路票選結果也會即時更新在活動頁面中，讓球迷隨時掌握投票戰況。

通訊投票明天中午12時同步展開，通訊投票加權5倍，球迷可利用手機撥打551252、或用手機編寫簡訊CPBL發送至55123，即可參加票選，網路票選及通訊投票截止時間皆是6月18日晚間11時59分。

雜誌選票在「職業棒球」雜誌6月號519期隨書附贈、加權10倍，球迷自行填寫後直接投入郵箱即可寄回聯盟（無須張貼郵票），並以郵戳日期6月18日為憑，逾期將不列入計票。

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3個管道票選加權後總票數占比60%，另由具投票資格的教練、球員、媒體進行專業票選，專業人員票選分數占比40%。

全壘打大賽採全網路票選，總計20名選手具全壘打大賽票選資格，參賽資格為2024年全壘打榜前10名，以及2025年截至5月18日居全壘打榜排行前10名且未被註銷的球員，重複多出的名額由聯盟推薦人選參與票選，總得票數前8名球員入選，投票截止時間為6月18日晚間11時59分。（編輯：張雅淨）1140526

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影片來源：CPBL 中華職棒
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