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宋晟睿拚速球王目標156公里 中職明星賽幫各隊拉票

2025/5/26 16:33（5/26 17:18 更新）
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職中信兄弟野手宋晟睿曾在2023年明星賽飆速155公里，今年許願超越、目標156公里；感受到「百萬象迷」力量，幫自己拉票同時也幫各隊拉票，笑說希望大家能同樂。

兄弟隊野手宋晟睿業餘時期是投打二刀好手，進到職棒後專職野手，在2023年明星賽「野手速球王」項目曾飆速155公里，奪下「野手速球王」頭銜。

宋晟睿今天出席明星賽宣告記者會，向球迷拉票，希望球迷可以投票給他，如果有機會再度參賽，身體健康是首要條件，希望可以超越過去紀錄1公里，鎖定勁敵為味全龍隊拿莫．伊漾、統一7-ELEVEn獅隊林靖凱，希望3人可以好好在明星賽場拚一把。

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每年明星賽球迷票選榜上幾乎都是兄弟球員，宋晟睿提到，知道兄弟球迷的力量很強大，但希望大家不僅投給兄弟，也可以多投給其他球隊的球員，大家一起參加同樂、感受明星賽氛圍，

宋晟睿昨天在與獅隊比賽因為有守備瑕疵，比賽前半段就被換下場，他表示，會好好思考、反省，場上什麼地方可以做更好，台南棒球場場地有點不規則，是需要多注意的部分，之後也會去找兄弟總教練平野惠一聊聊，做好反省、想辦法改善。（編輯：張雅淨）1140526

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