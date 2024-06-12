中職公布明星賽名單兄弟9人票選勝出 王威晨再成人氣王

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）中華職棒今天舉行明星對抗賽售票暨名單公布記者會，各位置票選第1名的12名球員中，中信兄弟球員占了9個、統一獅3個，其中兄弟王威晨睽違1屆、生涯第2度成為人氣王。

中華職棒明星對抗賽將於7月20、21日在台北大巨蛋舉行，由世界12強台灣隊交手中職明星隊，兩隊陣容於今天亮相。

今年網路投票數更勝以往，網路投票數不僅突破1100萬，另外包含雜誌5萬5820票、通訊1萬9650票，總投票數高達1122萬1817票。中信兄弟王威晨再現高人氣，以34萬7683票穩坐第1名，繼2022年之後，生涯第2次獲選為明星賽人氣王。

中職明星隊由球迷（60%）及專業人員（40%）票選，世界12強台灣隊則是由教練團遴選方式產生，若明星隊先發選手被挑選進12強台灣隊，則是優先代表台灣隊出賽，但在紀錄認定上，依然是明星賽票選先發。

票選結果各守備位置票數最高分別為古林睿煬（先發投手）、潘威倫（中繼投手）、吳俊偉（救援投手）、高宇杰（捕手）、陳俊秀（一壘手）、岳東華（二壘手）、王威晨（三壘手）、江坤宇（游擊手）、陳傑憲（外野手）、岳政華（外野手）、曾頌恩（外野手）、周思齊（指定打擊），其中古林睿煬、吳俊偉、江坤宇、陳傑憲、曾頌恩被選到12強台灣隊。

今年台灣隊選入2名準備參加中職選秀會的選手吳念庭、張奕，為明星賽增添看頭，讓球迷在年底12強賽事開打前，先一睹台灣隊風采。此外，入選明星隊先發的2名資深選手潘威倫、周思齊，今年下半年將迎來引退，這也會是他們最後一次以球員身分參與明星賽。（編輯：李亨山）1130612

台灣隊、明星隊參賽名單。（圖取自中華職棒YouTube頻道youtube.com）