中職測試會130人參加 3日籍球員報名成話題

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（中央社記者謝靜雯台北7日電）中華職棒今天公告年度新人球員測試會共130人通過資格審格，測試會將於17日在新莊棒球場舉行，力拚選秀資格；此次有3名日籍球員藤木琉悠、豊島顯、金本航河參加也是話題。

選拔會前哨戰，2024新人球員測試會將於6月17日在新莊棒球場舉行，測試會報名已於昨天截止，此次130名選手通過資格審核，其中有54名投手、15名捕手、34名內野手和27名外野手。今年的測試會同樣採實戰測試，經測試後獲球團推薦者，才能參加28日舉行的新人球員選拔會。

中華職棒重返6隊規模，為球員增添機會，每年測試會都能吸引不少好手報名，選手希望藉此一圓職棒夢，球團也能從中挖掘璞玉，為中華職棒注入新活力。

多名選手重新整裝捲土重來，再度報名參加新人測試會，包括去年在測試會飆出該屆最快球速152公里的投手林睿杰，連續3年報名測試會，去年投出個人生涯最速150公里的高秉洋。富邦悍將王勝偉的表弟烏凱恩，過去兩年皆在測試會上獲得球團推薦，不過在選拔會未獲青睞，今年盼用最佳狀態再戰職棒舞台。

開南大學投手藤木琉悠。（中央社檔案照片）

中華職棒在2021年底新增外籍學生及外籍業餘球員選秀辦法，有助更多外籍優秀球員來到台灣完成職棒夢。今年有數名備受關注的日籍球員報名測試會，開南大學投手藤木琉悠，高中時期曾3度在夏季甲子園登板，控球為其優勢，是具有壓制力的左投。

文化大學兩名日籍野手豊島顯、金本航河也將投入這屆測試會，豊島顯除有腳程優勢，打擊方面也有不錯的擊球率，金本航河則有良好的身體素質，具備長打能力及爆發力。

今年有2名高中應屆畢業生自行報名測試會，分別是來自台東體中的投手李聖韓、羅東高工的投手何宗旂。

這屆測試會年齡最高的選手，33歲的彭新銘目前為台南市億載國小棒球隊教練，平時與吳鳳科大隨隊練習，今年有參與甲組春季聯賽的賽事。

130名選手即將在測試會舞台比拚球技，期待透過實戰表現讓更多人看見自己。（編輯：管中維）1130607