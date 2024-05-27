吳念庭確定參加中職選秀 目標下半季投入例行賽

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）具有旅日資歷的野手吳念庭今天終於鬆口，確定投入今年中職選秀，目前保持練球、身體狀況維持很好，希望入選後調整好狀況，以下半季就投入中職賽事為目標。

具旅日資歷的野手吳念庭離開日職後，返台先加入業餘全越運動棒球隊，跟著球隊打春季棒球聯賽，今天出席玉山盃青棒賽記者會，也鬆口確定投入今年中職選秀。

今天接受媒體訪問時，被問起什麼時候做出投入選秀的最後決定，吳念庭一開始開玩笑說：「現在」，後來表示是打完春季聯賽就確定了，自評春季聯賽表現還可以，有保持一定的比賽感覺和訓練強度、沒什麼問題。

吳念庭表示，目前保持練球、身體狀況都維持很好。今天記者會上，中職富邦悍將隊領隊林華韋也有出席，悍將今年手握選秀狀元籤，吳念庭笑說有跟校長（林華韋）打個招呼。

林華韋先前受訪時曾透露，悍將狀元傾向選野手，吳念庭笑說：「我是內野手」，春聯多守三壘，現在也都會關心一下中職比賽、看一下各隊投手、打擊，加入職棒後，調整好就可以上場，目標能投入中職下半季賽事。

吳念庭去年代表台灣隊打經典賽時，體驗過台式應援，一開始還不太習慣，但他笑說現在慢慢習慣了，也很享受，台灣職棒球場氣氛很好，也有進去台北大巨蛋看過2次球賽、滿享受的。（編輯：張雅淨）1130527