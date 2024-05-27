本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300
首頁 / 運動

吳念庭確定參加中職選秀 目標下半季投入例行賽

2024/5/27 15:34（5/27 16:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
具有旅日資歷的野手吳念庭（圖）27日終於鬆口，確定投入今年中職選秀，目前保持練球、身體狀況維持很好。中央社記者謝靜雯攝 113年5月27日
具有旅日資歷的野手吳念庭（圖）27日終於鬆口，確定投入今年中職選秀，目前保持練球、身體狀況維持很好。中央社記者謝靜雯攝 113年5月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北27日電）具有旅日資歷的野手吳念庭今天終於鬆口，確定投入今年中職選秀，目前保持練球、身體狀況維持很好，希望入選後調整好狀況，以下半季就投入中職賽事為目標。

具旅日資歷的野手吳念庭離開日職後，返台先加入業餘全越運動棒球隊，跟著球隊打春季棒球聯賽，今天出席玉山盃青棒賽記者會，也鬆口確定投入今年中職選秀。

今天接受媒體訪問時，被問起什麼時候做出投入選秀的最後決定，吳念庭一開始開玩笑說：「現在」，後來表示是打完春季聯賽就確定了，自評春季聯賽表現還可以，有保持一定的比賽感覺和訓練強度、沒什麼問題。

吳念庭表示，目前保持練球、身體狀況都維持很好。今天記者會上，中職富邦悍將隊領隊林華韋也有出席，悍將今年手握選秀狀元籤，吳念庭笑說有跟校長（林華韋）打個招呼。

林華韋先前受訪時曾透露，悍將狀元傾向選野手，吳念庭笑說：「我是內野手」，春聯多守三壘，現在也都會關心一下中職比賽、看一下各隊投手、打擊，加入職棒後，調整好就可以上場，目標能投入中職下半季賽事。

吳念庭去年代表台灣隊打經典賽時，體驗過台式應援，一開始還不太習慣，但他笑說現在慢慢習慣了，也很享受，台灣職棒球場氣氛很好，也有進去台北大巨蛋看過2次球賽、滿享受的。（編輯：張雅淨）1130527

#中職
#富邦悍將
#吳念庭
#中職選秀
延伸閱讀
高國慶引退數度淚崩 宣告球員生涯正式結束陳仕朋挑戰偉大紀錄破功退場落淚 鋒總給擁抱支持中職重播輔助判決次數調整 28日起改採日職2+N模式是否考慮回中職 陽岱鋼：在日本仍有規劃
吳念庭
吳念庭分享高中雪中推輪胎訓練 勉球員玉山盃熱血拚成棒春季聯賽 新北禾聯、台北市大並列季軍
中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
「龍星大樂」主題日預售破4.5萬 大巨蛋票房亮眼
172.30.142.91
更多編輯台推薦新聞：