是否考慮回中職 陽岱鋼：在日本仍有規劃

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（中央社記者楊啟芳台北28日電）台灣37歲旅日棒球好手陽岱鋼今年重返日職體系，效力二軍新球隊，被問到是否考慮回中職，他透露，雖有跟中職高層保持聯繫，但有些事情還沒完成，「還在走一些規劃，會以這個為優先。」

在今年2月初，日職二軍新球隊Oisix新潟Albirex宣布陽岱鋼加盟，重返日職體系，陽岱鋼的職棒生涯從日本起步，闖蕩過美國、澳洲，如今又回到日本。

陽岱鋼今天出席返台記者會時，被問到職業生涯是否有考慮回到中職發展，陽岱鋼透露，有跟中職高層保持聯繫，「但我跟他們說，我的第1步要走對才有下一步，如果第1步沒有信心也是走不下去，這方面要謹慎去思考。」

至於是否有考慮過回到中職的選項，陽岱鋼表示，「自己的事情還沒完成，就沒有太多的想法，還在走一些規劃，會以這個為優先。」

本季中職擴增到6隊，也有許多旅日好手如吳念庭、張奕預計返台投入中職選秀，對此陽岱鋼指出，「球隊變多對台灣棒球當然是好事，球隊愈多愈好，看的人愈多、選手就會愈多，他們都回來了，就是祝福他們身體健康是比較重要的。」

陽岱鋼明天預計飛到北海道向球隊報到，Oisix新潟Albirex也會幫陽岱鋼舉辦加盟記者會，不過3月2日、3日陽岱鋼的前東家讀賣巨人隊將會在台北大巨蛋打交流賽，陽岱鋼說：「如果時間可以的話，希望再回來台灣跟前隊友們碰面吃個飯。」

目前台北大巨蛋啟用，對此陽岱鋼也很有感，「每次開車經過都會看到（大巨蛋），想說應該快蓋好了、快蓋好了，自己也滿期待的，有機會的話想進去裡面比賽，在台北市區的大巨蛋是很不一樣的。」（編輯：龍柏安）1130228