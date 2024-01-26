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日職埼玉西武獅隊OB戰 郭泰源、吳念庭都會參加

2024/1/26 19:50
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）日職埼玉西武獅隊將於3月16日舉行隊史首次OB戰，目前任中職富邦悍將隊副領隊的郭泰源、去年底離開西武隊預計今年投入中職選秀的吳念庭都會參加。

日本職棒埼玉西武獅隊預計3月16日在西武巨蛋舉行OB戰，今天公布11名新確認會出席的參賽名單，包括台灣退役球星郭泰源、以及今年返台發展的野手吳念庭。

郭泰源球員生涯最快球速達158公里，有「東方特快車」封號，1985年加入球隊第一年就完成初登板完投勝，之後也投出無安打比賽，1991年拿下太平洋聯盟最優秀球員、最佳9人和金手套投手獎。

根據日媒報導，郭泰源表示，聽到西武隊要舉辦OB戰後，當時同期的隊友辻發彥和渡邊久信有跟他聯絡，希望可以一起出席活動，郭泰源也提到，選手時期經常與捕手伊東勤搭配，希望可以再次搭配，但也提到，當時沒有機會投打對決，OB戰如果有機會投打對決應該也很有趣，希望西武隊的球迷可以盡興，很期待與大家見面。

吳念庭2015年選秀會被日職埼玉西武獅隊選進，2016年開始在一軍出賽，內外野守備都有水準，也能有適時一擊，吳念庭臉上總是掛著笑容、個性備受球迷喜愛，去年底因為個人生涯規劃選擇離開西武隊，預計今年季中投入中職選秀。

吳念庭表示，非常榮幸可以跟許多傳奇的球星一起參與OB戰，去年季後選擇離開西武獅隊，沒能直接跟球迷告別也成為遺憾。此次OB戰有機會再見到球迷，期待當天可以在滿場的西武巨蛋聽到球迷替他加油的聲音。（編輯：陳政偉）1130126

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