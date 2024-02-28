陽岱鋼暌違3年重返日職體系 關鍵是稻葉篤紀

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（中央社記者楊啟芳台北28日電）旅日好手陽岱鋼今年重返日職體系，他今天出席記者會時表示，會選擇效力Oisix新潟Albirex隊的契機，是前隊友稻葉篤紀的一席話，除期待日職二軍更好，也盼新球隊讓更多人看到。

37歲的陽岱鋼2006年起效力日職火腿鬥士隊，2017年轉戰讀賣巨人隊，簽下5年合約，2021年底雖然巨人隊開出合約留人，最後陽岱鋼仍決定離隊，挑戰新舞台、開始旅美獨立聯盟生涯。

2月初日職二軍新球隊Oisix新潟Albirex宣布陽岱鋼加盟，相隔3年重返日本球界。

陽岱鋼今天在台北舉辦記者會分享近況，談到回到日職體系的契機，陽岱鋼表示，在美國時收到大前輩稻葉篤紀的聯繫，談到希望二軍比賽可以更受到矚目，「這支新球隊很努力想要上到一軍發展，也希望可以透過我讓更多台灣人知道。」

陽岱鋼也向球迷喊話：「希望大家可以到新瀉來看我們比賽，那邊有很多好吃的。」稻葉篤紀和陽岱鋼是在火腿隊時期的前隊友，如今稻葉篤紀在火腿隊二軍擔任總教練，陽岱鋼也說：「應該滿多機會可以遇到的。」

再度回到日本打球，陽岱鋼說：「在日本生活久了，很熟悉這個地方，回到熟悉的地方就安心。」雖然要與許多年輕選手當隊友，不過陽岱鋼指出，自己要學的東西還很多，「只要是健康的做什麼都可以，準備都做得好，就是表現的時候了，回到場上就是表現的時間，大家一定都會看到。」（編輯：龍柏安）1130228