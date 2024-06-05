富邦悍將手握選秀狀元籤 持續關注張育成狀況

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（中央社記者楊啟芳新北5日電）中職富邦悍將隊今年手握選秀會狀元籤，雖然旅美好手張育成的動向尚未確定，不過悍將領隊林華韋今天表示，有持續在評估張育成的狀況，也會試著與他的窗口做意見交換。

中職今年新人選秀會將於28日登場，今年中職選秀會選秀順序依序為富邦悍將、台鋼雄鷹、中信兄弟、統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿、味全龍。

到目前為止，前旅日好手吳念庭、張奕已經確定要投入今年選秀，旅美好手張育成、陳聖平是否會返台選秀也受到外界關注。悍將領隊林華韋今天受訪時表示，旅外球員會是狀元首選，有在了解張育成的近況，「我們會注意他最近的狀況，包括健康、恢復情形怎麼樣，會試著跟他的窗口做一些意見交換。」

談到旅外好手們回台發展，林華韋正面看待，他指出，球員在國外打拚一陣子之後回到國內發展很正常，是職棒生涯中的一個過程，「可以對國內棒球有一些影響，從選秀上面來看，球團會針對他們的位置、過往表現做評估，對球迷來講也會充滿期待，對整個棒球都是正向的。」

林華韋指出，針對選秀會目前球探、情蒐組跟教練團已經有開過初步會議，「我們會陸續進行，等玉山盃結束會陸續再做一些討論。」至於這次選秀會要選多少人，林華韋表示，要先盤點一下二軍的人員，「時間雖然接近了，但還有時間可以討論。」（編輯：李亨山）1130605