玉山盃青棒賽30日開打 18隊力拚亞青組訓權

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）玉山盃青棒賽將於30日開打，總計18個縣市代表隊力拚今年亞青代表隊組訓權，記者會請來前一次亞青奪冠、2007年台灣隊班底到場，也盼今年能將亞青冠軍留在台灣。

113年玉山盃青棒賽預賽將於5月30日開打，冠軍預計6月8日出爐，此次18支縣市代表隊力拚冠軍，爭取今年9月在台灣舉辦的亞洲青棒錦標賽台灣隊代表權。桃園市隊為玉山盃上屆冠軍，台東縣隊上屆奪下亞軍。

今天開賽記者會上特別請來台灣前一次亞青奪冠班底，當年教練團成員藍文成、黃湋志、球員羅國龍到場，藍文成表示，2007年亞青冠軍戰擊敗韓國，到現在仍然記憶深刻，而羅國龍則難忘代表隊氣氛很好，直言很榮幸當時可以入選。

記者會上中華民國棒球協會副理事長林華韋提到，台灣棒球實力受到世界矚目，希望球員能透過國際舞台發光發熱，期待今年亞青發揮地主優勢，把冠軍留在台灣。

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林華韋也不忘感謝台灣基層教練的努力、培育台灣棒球人才，提到棒球員實力養成的關鍵期其實是青棒，青棒教練肩負台灣棒球發展重要任務。

玉山盃預賽將於新北市三重棒球場、桃園市青埔棒球場舉行，6月7、8日4強決賽起，移師天母棒球場舉行。預賽開始將透過GetwinSport的youtube，玉山盃官方粉絲團等多種網路平台進行每場比賽實況轉播，6月3日起，GetwinSport的twitch頻道、緯來精采台和愛爾達電視也將加入轉播行列。（編輯：李亨山）1130527