中職選秀 陳金鋒青睞中線球員、葉君璋鎖定外野

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（中央社記者陳容琛新北4日電）中華職業棒球大聯盟季中選秀28日登場，握有狀元籤的富邦悍將隊總教練陳金鋒今天表示，有中線球員需要；味全龍隊總教練葉君璋鎖定外野戰力。

具旅日資歷的內野手吳念庭、投手張奕將投入選秀，而旅美球員張育成、陳聖平是否有意返台則受外界關注，牽動各隊選秀布局。

陳金鋒表示，須先看有誰報名選秀，才能評估球隊陣型上是否有需要，但球隊需要中線，而張育成、吳念庭都是內野多守位，各有優點，「張育成如果回來當然是最好，能夠守游擊。」

本季將挑戰衛冕的葉君璋說，還未開選秀會議，但以目前球隊狀況，外野戰力相較薄弱一點，「其他方面我覺得還好」，需要身體能力較好的球員，沒特定什麼位置。

此外，葉君璋談及陳聖平時說，實力不錯，算即戰力，但不確定其他球隊需求，有些球隊不一定需要即戰力，很難講會不會落到龍隊，如果有機會，也許可考慮。

龍隊預計11、12日於天母棒球場自辦新人測試會，葉君璋表示，屆時再討論較有意義，「有些球員先讓我們看一下」，等測試會結束才有較明確方向。（編輯：李明宗）1130604