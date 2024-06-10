中職公布上半季補賽賽程 悍將、桃猿最多各6場
2024/6/10 11:46（6/10 12:26 更新）
（中央社記者謝靜雯台北10日電）中華職棒今天公布上半季補賽週賽程，目前共有11場補賽，富邦悍將與樂天桃猿隊比賽最多各占6場，目前補賽週賽程排至7月2日。
中職今天公布上半季例行賽補賽賽程，從6月25日開始，台鋼雄鷹與富邦悍將在新莊棒球場交手，樂天桃猿與統一7-ELEVEn獅隊在台南棒球場交手。
6月26日兩場補賽桃猿隊與中信兄弟在洲際棒球場交手，悍將在新莊棒球場迎戰味全龍隊；27日兩場補賽兄弟在洲際迎戰獅隊，桃猿回到主場樂天桃園棒球場迎戰悍將；29日兩場補賽桃猿在主場桃園棒球場與雄鷹隊交手，悍將在主場新莊與獅隊交手。
6月30日補賽雄鷹隊在主場澄清湖棒球場迎戰桃猿隊；7月1日補賽雄鷹在澄清湖迎戰悍將；7月2日補賽則為悍將在新莊棒球場迎戰桃猿隊，下半球季將於7月5日開打。（編輯：張雅淨）1130610
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