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龍隊台北大巨蛋觀眾寫紀錄 2萬9688人中職新高

2024/6/1 20:28（6/1 20:37 更新）
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中華職棒中信兄弟隊與味全龍隊的台北大巨蛋3連戰1日晚間來到第2戰，現場湧進2萬9688人，創下中職例行賽觀眾人數新高紀錄。中央社記者趙世勳攝 113年6月1日
中華職棒中信兄弟隊與味全龍隊的台北大巨蛋3連戰1日晚間來到第2戰，現場湧進2萬9688人，創下中職例行賽觀眾人數新高紀錄。中央社記者趙世勳攝 113年6月1日
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（中央社記者謝靜雯台北1日電）中華職棒今天在台北大巨蛋迎戰中信兄弟隊再度刷新觀眾人數紀錄，總計2萬9688名觀眾入場，明天比賽有望挑戰成為本季大巨蛋主場首支觀眾人數累積達10萬人的球隊。

味全龍隊今年球季開幕戰在台北大巨蛋舉辦，吸引2萬8618名觀眾入場，寫下聯盟例行賽最多觀眾進場記錄，昨天起在台北大巨蛋安排3連戰，配合「龍星大樂」主題日也很有話題。

龍隊本週大巨蛋3連戰預售票就很亮眼，昨天吸引1萬6156名觀眾入場，今天觀眾人數再寫新高，湧入2萬9688名觀眾入場，再度刷新聯盟單場觀眾人數紀錄，台北大巨蛋連續12場球迷破萬人。

龍隊今天賽前請來輝達執行長黃仁勳開球，為中職史上身價最高的開球嘉賓，今天賽後也有安排實力派歌姬戴愛玲、金曲歌后waa魏如萱接力登場演唱。（編輯：龍柏安）1130601

#味全龍隊
#黃仁勳
#戴愛玲
#台北大巨蛋
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