古林睿煬勝投獅隊封王M9 陳韻文150次救援成功

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）統一獅隊今天靠著古林睿煬7局失1分優質先發，率隊以3比1擊敗味全龍隊，加上樂天桃猿隊輸球，上半季封王魔術數字降至9（M9）；陳韻文奪生涯第150次救援成功、為中職第一人。

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊今天主場迎戰味全龍隊，獅隊本土投手古林睿煬先發前4局被敲出2支安打、沒有失分，5局上有狀況，先被李凱威敲出安打，1人出局後暴投讓跑者站上三壘，再被張祐銘敲出安打失掉1分，但及時回穩沒有多掉分數。

古林睿煬6局讓龍隊打者3上3下，7局上被李凱威敲出安打，但接著讓蔣少宏敲出滾地球製造雙殺，再讓張祐銘敲出右外野方向飛球出局、沒有失分，完成先發任務。

古林睿煬總計用94球投7局，被敲出6支安打，投出3次三振、1次觸身球保送，失掉1分責失分，優質先發奪下個人本季第4勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

獅隊今天1局下靠著失誤、陳傑憲安打、林安可高飛犧牲打先馳得點，5局下靠著林佳緯、陳傑憲都有安打，林安可再敲出高飛犧牲打送回超前分，6局下林佳緯適時安打送回團隊第3分。

獅隊後援投手陳韻文今天9局上2人出局後登板三振黃柏豪，總計投0.1局無失分，奪下個人本季第6次救援成功，達成中職生涯第150次救援成功、史上第一人，達成年紀為28歲又193天。

獅隊6日奪勝後上半季封王魔術數字降至11（M11），昨天輸球魔術數字凍結，今天擊敗味全龍隊，加上另外一地樂天桃猿隊不敵富邦悍將隊，獅隊封王魔術數字降至M9。（編輯：李亨山）1130608

中華職棒統一獅隊8日在台南主場交手味全龍隊，9局上，獅隊投手陳韻文（圖）後援登板替球隊守住勝利，奪下本季第6次救援成功、生涯第150次救援成功，為史上第一人。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年6月8日