陳冠宇呼喚郭俊麟明星賽同樂 7歲女兒自封陳一粒
2025/5/26 16:26（5/26 17:18 更新）
（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職樂天桃猿隊投手陳冠宇出席明星賽宣告記者會，陳冠宇透露女兒自封「陳一粒」，對台鋼雄鷹應援曲印象最深；也不忘呼喚好友郭俊麟一同加入，期待繼世界12強後再同隊一起打球。
陳冠宇2022年、2024年參加中職明星賽都是入選台灣代表隊，兩度參賽總計2場後援，投3局有1次中繼成功；陳冠宇今天出席中華職棒明星對抗賽宣告記者會，也提到去年明星賽很特別，期待今年明星賽也會有很多亮點。
透過 Google News追蹤中央社
陳冠宇雖效力桃猿隊，但透露女兒很喜歡台鋼雄鷹隊今年應援曲「乒乒乓乓」，7歲女兒自封「陳一粒」，夢想是希望未來可以當雄鷹隊啦啦隊女孩。
陳冠宇與統一7-ELEVEn獅隊投手郭俊麟好交情，兩人都是去年世界12強棒球賽台灣代表隊成員，陳冠宇在記者會上也不忘向郭俊麟喊話，希望有機會可在同隊一起打球。（編輯：陳仁華）1140526
- 2025/05/26 17:14
- 2025/05/26 16:33
- 陳冠宇呼喚郭俊麟明星賽同樂 7歲女兒自封陳一粒2025/05/26 16:26
- 2025/05/26 15:43
- 2025/05/25 21:06
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
中職明星賽7/19、20大巨蛋登場 票選球員3管道規則一次看