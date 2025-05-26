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陳冠宇呼喚郭俊麟明星賽同樂 7歲女兒自封陳一粒

2025/5/26 16:26（5/26 17:18 更新）
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職樂天桃猿隊投手陳冠宇出席明星賽宣告記者會，陳冠宇透露女兒自封「陳一粒」，對台鋼雄鷹應援曲印象最深；也不忘呼喚好友郭俊麟一同加入，期待繼世界12強後再同隊一起打球。

陳冠宇2022年、2024年參加中職明星賽都是入選台灣代表隊，兩度參賽總計2場後援，投3局有1次中繼成功；陳冠宇今天出席中華職棒明星對抗賽宣告記者會，也提到去年明星賽很特別，期待今年明星賽也會有很多亮點。

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陳冠宇雖效力桃猿隊，但透露女兒很喜歡台鋼雄鷹隊今年應援曲「乒乒乓乓」，7歲女兒自封「陳一粒」，夢想是希望未來可以當雄鷹隊啦啦隊女孩。

陳冠宇與統一7-ELEVEn獅隊投手郭俊麟好交情，兩人都是去年世界12強棒球賽台灣代表隊成員，陳冠宇在記者會上也不忘向郭俊麟喊話，希望有機會可在同隊一起打球。（編輯：陳仁華）1140526

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