中職明星賽名單TEAM TAIWAN有亮點 林智勝胡金龍入列

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中華職棒今天公布明星賽名單，由經典賽台灣隊總教練領軍的TEAM TAIWAN有亮點，納入即將引退的林智勝、胡金龍；曾豪駒解釋，兩人曾為台灣立下汗馬功勞、盼能傳承。

中華職棒明星賽將於7月19、20日在台北大巨蛋登場，由平野惠一領軍的TEAM STAR與曾豪駒領軍的TEAM TAIWAN上演巔峰對決；台灣隊由遴選方式產生，若明星隊先發選手被挑選進TEAM TAIWAN，優先代表TEAM TAIWAN隊出賽，但在紀錄認定上，依然是明星賽票選先發。

今天記者會公布兩隊陣容，TEAM TAIWAN投手群有徐若熙、江國豪、李東洺、陳冠宇、張奕、陳柏清、呂詠臻、黃恩賜、陳冠偉、王志煊、黃子鵬、莊昕諺、郭俊麟。

捕手有吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏、戴培峰，內野手張政禹、李凱威、潘傑楷、岳東華、江坤宇、朱育賢，外野手有邱智呈、陳傑憲、曾頌恩、林安可、林立、陳晨威。

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名單中的亮點為納入今年球季結束即將引退的味全龍隊野手林智勝、統一7-ELEVEn獅隊野手胡金龍。

曾豪駒表示，納入林智勝、胡金龍的想法，主要過往兩人都是國家隊常客，為國家隊立下汗馬功勞，今年是他們的引退年，希望可以讓他們參與明星賽TEAM TAIWAN隊、做到傳承，也希望球迷可以進場為中華職棒和台灣選手加油。（編輯：吳素柔）1140623