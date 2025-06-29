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統一獅拋上半季封王彩帶 奪隊史第18座季冠軍
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統一獅拋上半季封王彩帶 奪隊史第18座季冠軍

2025/6/29 19:06（6/29 19:14 更新）
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中華職棒例行賽29日在樂天桃園棒球場進行樂天桃猿對決統一獅賽事，統一獅由林詔恩（圖）擔任先發投手。中央社記者吳家昇攝 114年6月29日
中華職棒例行賽29日在樂天桃園棒球場進行樂天桃猿對決統一獅賽事，統一獅由林詔恩（圖）擔任先發投手。中央社記者吳家昇攝 114年6月29日
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（中央社記者謝靜雯桃園29日電）中職統一7-ELEVEn獅與樂天桃猿保留比賽今天從4局上、1分領先打起，獅隊比賽開打先搶1分、9局再添2分保險分，終場以4比1搶勝，順利拋上半季封王彩帶，奪隊史第18座季冠軍。

獅隊賽前上半季封王魔術數字1（M1），今天作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿交手為4月20日保留比賽，從4局上1人出局、三壘有人，獅隊1比0領先、陳重羽打席2好3壞球開始打起，陳重羽敲出游擊方向滾地球送回團隊第2分。

獅隊今天由4月20日的先發投手林詔恩續投，直到6局下2人出局後先投出保送、被林承飛敲出二壘打失掉1分，但及時回穩，沒有擴大失分危機。

獅隊9局上再起攻勢，陳傑憲率先敲出二壘打，靠著陳聖平內野安打、失誤跑回團隊第3分，1人出局後林佳緯二壘打再添1分保險分。

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林詔恩4月20日先發投3局，今天續投3.1局，合計投6.1局被敲出5支安打，投出3次三振，失掉1分責失分，奪下個人本季第3勝，王鏡銘、髙塩將樹依序登板，都沒有再掉分數，替球隊守住勝利，林詔恩獲選單場MVP。

今天桃園棒球場湧入1萬2108名球迷，獅隊球迷聚集在右外野替球隊加油，獅隊如願拋下上半季封王彩帶，以上半季戰績36勝24敗、拿下隊史第18座季冠軍。（編輯：陳仁華）1140629

中華職棒樂天桃猿與統一獅29日在樂天桃園棒球場進行例行賽，桃猿隊6局下敲安，壘上跑者成晉（左）成功回到本壘得分。中央社記者吳家昇攝 114年6月29日
中華職棒樂天桃猿與統一獅29日在樂天桃園棒球場進行例行賽，桃猿隊6局下敲安，壘上跑者成晉（左）成功回到本壘得分。中央社記者吳家昇攝 114年6月29日
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