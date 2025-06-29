統一獅奪上半季冠軍 7-ELEVEN優惠慶祝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北29日電）中職統一獅隊今天擊退樂天桃猿，奪下隊史第18座季冠軍，球團公布相關企業優惠，從7月1日到3日，在超商7-ELEVEN購買指定統一品牌商品，同品類任選第2件享5折優惠。

統一7-ELEVEN獅於桃園棒球場擊敗樂天桃猿，上半季戰績以36勝24敗拿下排名第1，奪下獅隊隊史第18座季冠軍榮耀，也取得本季季後賽門票。

獅隊球團表示，為了感謝全台球迷支持與消費者愛戴，球隊母集團7-ELEVEN於7月1日到3日，推出CITY PRIMA大杯精品美式咖啡買2送2、大杯精品拿鐵咖啡買2送2、現萃茶冰淇淋紅茶買2送2、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買2送2；指定統一品牌商品同品類任選第2件享5折優惠。

7-ELEVEN高雄啤酒音樂節將於7月5日、6日舉行，搖滾區剩少量門票，購票再贈送國際藝人小卡；一般區門票熱賣中，傍晚5時前進場再送2罐啤酒；獅隊長期合作夥伴也推出各式歡慶活動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

兆豐銀行宣布，從明天起至7月4日，持「兆豐統一7-ELEVEN獅聯名卡」國內新增一般消費享紅利3倍送。

另外，還有輝葉按摩椅、JINS、利捷維、愛爾麗、明星3缺1、建大輪胎、Yakiniku SHOJO、8818 Pizza Restaurant 比薩屋、台灣番薯丸、三富樂樂、大魯閣TAROKO SPORTS、必勝客、SNUG給足呵護、美津濃、統一時代百貨、YAHOO購物中心、21世紀風味館、酷聖石冰淇淋等有封王優惠。（編輯：管中維）1140629