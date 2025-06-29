加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 運動

林詔恩扛壓力兩段式完成6.1局先發 助獅拋彩帶獲MVP

2025/6/29 20:42（6/29 21:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯桃園29日電）中職統一7-ELEVEn獅隊今天關鍵一役，讓21歲投手林詔恩續投，「兩段式」完成6.1局先發，助獅隊拋彩帶、獲選MVP，熬過高張力比賽，林詔恩盼累積經驗、每年更進步。

獅隊今天作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手為4月20日保留比賽，比賽從4局上1人出局、三壘有人，獅隊1分領先開始打；林詔恩4月20日先發投3局，今天續投3.1局，紀錄上合計先發投6.1局失1分、奪下個人本季第3勝，幫助球隊以4比1搶勝，奪下隊史第18座季冠軍。

林詔恩表示，第一次投這麼高張力比賽、非常緊張，只能想辦法排解，教練隊友幾乎都是講鼓勵的話；他也提到，之前手有點不舒服，重新開始拉球速，近期狀況不錯，今天比賽是很好經驗，讓他更知道下次遇到該怎麼面對。

google news透過 Google News追蹤中央社

獅隊今天5局打完2比0領先，林詔恩6局下被林承飛打二壘打失掉1分，他表示，那時候已沒有緊張感覺，只是1分差的比賽還是會有小壓力，要想辦法守住。

林詔恩投到7局下三振抓下第1個出局數後被換下場，他坦言當時其實不想退場，平時都是擔任先發，今天等於才投到3.1局，感覺沒完成任務，也自評投球內容算普通。（編輯：陳仁華）1140629

#中職
#張力
#林承飛
#林詔恩
#統一7-ELEVEn獅隊
延伸閱讀
獅隊艱難中奪隊史18座季冠軍 林岳平：目標年度第一統一獅奪上半季冠軍 7-ELEVEN優惠慶祝
林詔恩
統一獅拋上半季封王彩帶 奪隊史第18座季冠軍獅隊拚上半季冠軍差一步 保留比賽要快速進入情境
張力
李軍高張力登板建立自信 獅投教盼成剋左打戰力李軍兩度登板考驗不同 初登板遇魔鷹生氣笑稱「酷」
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：