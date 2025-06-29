林詔恩扛壓力兩段式完成6.1局先發 助獅拋彩帶獲MVP

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯桃園29日電）中職統一7-ELEVEn獅隊今天關鍵一役，讓21歲投手林詔恩續投，「兩段式」完成6.1局先發，助獅隊拋彩帶、獲選MVP，熬過高張力比賽，林詔恩盼累積經驗、每年更進步。

獅隊今天作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手為4月20日保留比賽，比賽從4局上1人出局、三壘有人，獅隊1分領先開始打；林詔恩4月20日先發投3局，今天續投3.1局，紀錄上合計先發投6.1局失1分、奪下個人本季第3勝，幫助球隊以4比1搶勝，奪下隊史第18座季冠軍。

林詔恩表示，第一次投這麼高張力比賽、非常緊張，只能想辦法排解，教練隊友幾乎都是講鼓勵的話；他也提到，之前手有點不舒服，重新開始拉球速，近期狀況不錯，今天比賽是很好經驗，讓他更知道下次遇到該怎麼面對。

透過 Google News 追蹤中央社

獅隊今天5局打完2比0領先，林詔恩6局下被林承飛打二壘打失掉1分，他表示，那時候已沒有緊張感覺，只是1分差的比賽還是會有小壓力，要想辦法守住。

林詔恩投到7局下三振抓下第1個出局數後被換下場，他坦言當時其實不想退場，平時都是擔任先發，今天等於才投到3.1局，感覺沒完成任務，也自評投球內容算普通。（編輯：陳仁華）1140629