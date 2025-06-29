獅隊艱難中奪隊史18座季冠軍 林岳平：目標年度第一

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（中央社記者謝靜雯桃園29日電）中職統一7-ELEVEn獅隊以戰績36勝24敗奪上半季冠軍、為隊史第18座季冠軍；總教練林岳平表示，艱難中奪季冠軍、感謝全體隊職員，但半季冠軍只是第一步，接下來目標年度第一。

獅隊今天與樂天桃猿隊保留比賽，從4局上1人出局、獅隊1分領先開始，比賽開打獅隊先搶1分，9局上再靠著接連攻勢串連多添2分保險分，順利以4比1奪冠、客場拋下上半季冠軍橘色彩帶。

林岳平直言「相當不簡單」，提到去年結束後戰力有點流失，今年找了3個新洋投，上半季大量採用洋投先發撐過，感謝他們的付出，也點名陣中去年透過選秀加入的日籍球員髙塩將樹像是「第5號洋投」，表現令人感動。

林岳平坦言，知道要奪半季冠軍至少要拿35、36勝，但沒有想過要打到最後一場才決定季冠軍，也提到近年獅隊都是上半季冠軍，不曾拿過全年度戰績第一；季冠軍只是第一步，接下來朝年度第一、總冠軍目標邁進，也希望大家可以平安打完整個賽季。

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獅隊隊長陳傑憲今天比賽也有單場3安好表現，他表示，前幾場比賽林岳平就有跟大家說，無論有沒有半季冠軍，目標都是全年度第一；也提到今天客場出賽，但看到右外野滿滿獅迷，很感動。

陳傑憲說，經過去年世界12強棒球賽後，明顯感受到更多人愛棒球，進場人數也變多，客隊出賽，以往外野有幾個人好像都可以算得出來，「打職棒以來首次看到桃園外野這麼多獅迷」，謝謝愛棒球的球迷進場支持球隊。（編輯：陳仁華）1140629