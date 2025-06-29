髙塩將樹無視年紀用實力說話 餅總讚：像第5號洋將

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（中央社記者謝靜雯桃園29日電）中職統一7-ELEVEn獅隊36歲投手髙塩將樹不在意年紀、用實力說話，被總教練林岳平點名是「第5號洋將」，希望幫他爭取更好福利，但髙塩將樹笑回：「不用說錢，感謝給我經驗與機會」。

獅隊日籍投手髙塩將樹2022、2023年兩度參加中職選秀落選，直到去年獲得獅隊指名，今年成為獅隊牛棚倚重大將，今天與樂天桃猿隊比賽，也有後援登板，投2局被敲出1支安打，投出4次三振、無失分，幫助球隊以4比1搶勝，順利拿下隊史第18座季冠軍。

髙塩將樹目前本季25場後援出賽，為獅隊牛棚投手群最多，今天拿下本季第6次救援成功、賽後防禦率1.91。

獅隊總教練「餅總」林岳平賽後稱讚，髙塩將樹等於球隊「第5號洋投」，表現令人感動，希望幫髙塩將樹向公司爭取更好待遇。

髙塩將樹表示，今年球季還沒結束，還不能放鬆、會繼續努力，聽到總教練要幫忙爭取提升待遇，他表示「沒有關係」；提到自己的年紀在別人眼裡，可能快要接近退休，感謝統一給機會，「不用特別說錢，他們給了我很好的經驗與機會」。

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髙塩將樹回憶，為了想要踏入中職大門，2023年一度想透過自主培訓與樂天桃猿簽約，但因為不符合國籍規定沒能完成，去年6月28日獲選，到現在剛好滿1年，一路走來非常不可思議。

髙塩將樹出賽場次頻繁，但他也提到業餘時期定位先發，有時後也會休息2天、3天後再出賽，球數也有投到100多顆，沒有太大影響；至於年紀，「穿上球衣，就是實力的世界，沒有在意年紀。」（編輯：陳仁華）1140629