陳傑憲爭冠期好表現直呼很剛好 相信獅下半季不一樣

（中央社記者謝靜雯桃園29日電）中職統一7-ELEVEn獅隊順利奪上半季冠軍，陳傑憲形容「一切都很剛好」，能挺住壓力相信下半季會不一樣，12強賽後成關注焦點，他不認為自己很特別：「我還是統一獅24號選手陳傑憲」。

獅隊今天與樂天桃猿隊比賽是4月20日保留比賽，比賽從4局上1人出局、獅隊1分領先開始打，獅隊7到9棒、棒次有變動，陳傑憲原本此場比賽沒有先發，4局上代打7棒，上場就敲出二壘打，今天單場敲3安，獅隊終場以4比1搶勝、奪下隊史第18座季冠軍。

陳傑憲表示，身為選手重要時刻腎上腺素會不一樣，今天是一定要贏的比賽，原本有受邀赴美開球，最後留在台灣，27日關鍵比賽開轟、單場3安6打點、助隊搶勝，今天再有好表現，他表示：「剛好我沒有去開球、關鍵比賽有表現，重要時刻可以有表現，感覺是安排好的。」

陳傑憲表示，隨著越接近季冠軍，難免會有壓力，也是球員該去面對的，快拿到季冠軍時該怎麼平常心的面對，也提到今年上半季冠軍與前幾年相比更刺激，過程中都會學到東西，最後一場頂住壓力，會成為很棒經驗，「相信下半季會不一樣」。

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陳傑憲也透露，今年球季有做出改變，賽後野手會聚集，無論有沒有先發，資深或年輕球員，希望大家參與賽後討論，把精神凝聚起來，「相信我們下半季會不一樣」。

從去年世界12強棒球賽擔任「台灣隊長」率領台灣奪冠後，陳傑憲成為矚目焦點，他也明白個人言行舉止都須更要求，但也希望大家不要把他想得不一樣，「我還是統一7-ELEVEn獅隊24號選手陳傑憲」，做好該做的事情，也希望大家關注在場上打拚的每一名球員。（編輯：陳仁華）1140629