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陳傑憲開轟6打點助獅止敗 喊話別贏球才愛統一

2025/6/27 22:51（6/27 23:01 更新）
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中華職棒統一7-ELEVEn獅隊上半季爭冠關鍵時刻，「台灣隊長」陳傑憲（圖）27日單場3安、本季第4轟出爐，貢獻6分打點，助隊以12比5拿勝。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月27日
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊上半季爭冠關鍵時刻，「台灣隊長」陳傑憲（圖）27日單場3安、本季第4轟出爐，貢獻6分打點，助隊以12比5拿勝。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月27日
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（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職統一7-ELEVEn獅隊爭冠關鍵，陳傑憲一吐怨氣今天單場3安、本季第4轟出爐，貢獻6分打點，助隊以12比5擊敗台鋼雄鷹。陳傑憲表示，半季冠軍只是階段，也喊話：「不要贏球才愛統一。」

獅隊爭冠關鍵期賽前吞下3連敗，也讓上半季封王魔術數字消失，今天在嘉義市立棒球場迎戰台鋼雄鷹，比賽前半段攻勢不斷搶分。

獅隊1局下先靠著陳傑憲安打送回2分，1人出局後陳鏞基二壘打送回第3分，再靠安打、犧牲觸擊搶分；2局下陳傑憲敲出3分砲，2人出局後陳鏞基敲出安打，靠著暴投、保送，陳重羽安打送回第8分。

獅隊3局下再起攻勢，邱智呈三壘打添分，陳傑憲補上安打送回第10分，林安可選到四壞保送，陳鏞基補上安打再添1分，再靠著潘傑楷安打推進、滾地球多添1分保險分。

獅隊41歲老將陳鏞基戰績關鍵期展現價值，3打數敲出3支安打，貢獻2分打點，2局敲出的安打，為個人中職生涯第1300安、為史上第12人，3局敲安後被換代跑退場休息。

雄鷹隊4局上追回2分，6局上再拿1分，7局上靠著滿壘觸身球保送擠回1分，再靠著滾地球跑回團隊第5分，但攻勢沒有延續。

獅隊先發投手飛力獅（Felix Pena）用87球投6局，被敲出8支安打，投出4次三振、1次四壞保送，失掉3分責失分，拿下個人本季第6勝。

陳傑憲手感火燙前3打數都敲出安打，6分打點為個人中職生涯單場新高，獲選單場最有價值球員（MVP）；獅隊中止近期3連敗，也確定上半季冠軍最快29日才會出爐。

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陳傑憲接受主場MVP訪問先開玩笑說，「註定好的，本來今天要去開球」，接著提到，最近球迷壓力大、球員壓力更大，隊友間會講一些心靈雞湯、彼此鼓勵，也提到半季冠軍只是階段，就像總教練林岳平所言，目標還是年度第一，雖然半季冠軍重要、但平常心面對。

刷新個人單場最多打點紀錄，陳傑憲感謝隊友製造機會，也透露昨天很多機會斷在他身上，回去有點睡不著，今天一吐怨氣，並喊話球迷：「不要贏球才愛統一，路還很長」，謝謝球迷進場支持。（編輯：戴光育）1140627

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