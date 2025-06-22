林智勝敲勝利打點獲中職最年長單場MVP 喊話球迷：別放棄我們[影]

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職味全龍隊43歲老將林智勝今天單場2安1打點，睽違654天再奪單場MVP、為史上最年長，林智勝表示上頒獎台差點哭，看到年輕球員好比自己好更開心，希望球迷繼續支持「不要放棄我們」。

林智勝今年球季打完將引退，本季雖多在一軍，但出賽機會不多，4月4場出賽後，等了2個月到6月20日才又出賽，今天與統一7-ELEVEn獅隊交手，2安1打點、為勝利打點，成為史上最年長單場MVP。

林智勝回憶，其實過程中已經忘記多久沒上場，2個月維持訓練，總教練葉君璋、打擊教練張建銘等協助，從最基本的東西慢慢練，笑說：「練了1、2週後就全身痠痛」，慢慢把狀態拉回來，今天獲得MVP，走上場差點哭。

林智勝表示，看著隊友好比自己好更開心，「我已經快到終點了，他們還有未來性，希望他們能比我更好」，也表示如果給他選，他會把MVP給王順和，自己沒有特別厲害，只是這場比賽剛好有表現，跟著隊友一起把比賽贏下來。

林智勝想對球迷說，球隊本來就會有低迷的時候，再強的球隊也有不被看好的時候，現在球季過一半，相信教練團、球員會一起努力，繼續往好的方向前進，希望球迷「不要放棄我們」。

林智勝表示，當然會在意戰績，有期待也有壓力，但有壓力才有動力是騙人的，壓力是自己給的，場上做好該做的事情才有機會贏球，「上半季我們可能沒有這麼好，但會繼續努力提高成功率」。

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被問起目前這個階段上場的角色，林智勝笑說：「是巧打」，也提到不可能再像吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻那樣追求長打，想辦法推進，建功可以有很多方式，並澄清近2場出賽都有為了多搶壘包出局的狀況，「是自己判斷失誤，我以為我的腳還年輕」。

看著高國慶、周思齊陸續退下，今年換到他和獅隊胡金龍引退，林智勝笑說，希望引退當天不要哭，雖然很難，但總會走到這步，現階段還是努力做好，跟著學弟們一起拚、一起拿下每場勝利。（編輯：方沛清）1140622

影片來源：Dragons味全龍官方頻道

中華職棒例行賽22日在天母棒球場由統一獅交手味全龍，龍隊林智勝（圖）4打數2安打，貢獻1分打點，幫助球隊終場以4比1收下勝利，林智勝也獲選單場MVP。中央社記者翁睿坤攝 114年6月22日

中華職棒例行賽22日在台北天母棒球場由統一獅隊與味全龍隊交手，味全龍隊郭天信（中）敲安後俏皮慶祝，最終球隊以4比1擊敗獅隊，收下勝利。中央社記者翁睿坤攝 114年6月22日