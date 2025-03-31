林智勝回顧國家隊生涯 遺憾2013年經典賽未贏日本

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北31日電）中職傳奇球星林智勝即將高掛球鞋，生涯數次披上國家隊戰袍，而在他心中的痛始終是2013年世界棒球經典賽（WBC），因為距離打敗日本就差一步。

身為中職歷史全壘打王，林智勝在中職生涯樹立多項里程碑，他也數度代表台灣征戰國際賽，甚至締造許多名場面，包含2006年杜哈亞運敲出再見安打，幫助台灣隊擊敗日本勇奪金牌。

回顧國際賽生涯，林智勝今天出席引退宣告記者會時表示，心中永遠的痛是2013年經典賽8強戰差點扳倒日本，因為自己對於沒有打贏比賽，內心比較在意，會去想差在哪裡、怎麼沒贏球，「9局下對手盜壘，我沒有觸殺成功，有時候那個畫面還會在夢中跑出來，感覺可以做得更好。」

透過 Google News 追蹤中央社

不過，去年台灣在世界棒球12強賽擊敗日本奪冠，這些遺憾也隨之一掃而空，林智勝透露，金牌戰當天與陳鏞基、胡金龍在酒吧觀戰，看到最後再見雙殺，全場球迷興奮歡呼，自己則低調握拳振奮，「終於幫我們做到，希望這批球員繼續維持，更精進自己，讓台灣棒球變得更好。」

林智勝指出，披上國家隊戰袍最難過的不是打不好，而是被自己人批評技不如人，「但也因為這些人敢講，代表他們很在乎棒球，所以很感謝這22年來的指教，期望他們支持更多新生代選手。」（編輯：張雅淨）1140331