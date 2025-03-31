林智勝引退計畫轉教練 盼傳承精神培育更多球員

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（中央社記者陳容琛台北31日電）中職傳奇球星林智勝即將在本季結束卸下球員身分，並計畫轉任教練，他認為教練不好當，但目標是希望傳承自己的精神，培育出更多球員突破他。

去年跟隨味全龍勇奪二軍總冠軍，讓林智勝真正萌生退意，經過與經紀公司、龍隊球團討論後，他確定本季將是最後一次以球員身分踏上中職舞台，今天舉行引退宣告記者會。林智勝預計在引退後轉任教練，想要傳承精神給喜愛棒球的小朋友，幫助台灣棒球整體實力提升。

林智勝接受媒體聯訪時指出，教練需要顧及全部選手，並非容易勝任的工作，「我也有和一些剛當教練的人討論、溝通，彼此分享意見，他們說做了就知道。而我希望幫助龍隊體系變得更好，讓任何球隊無法打贏我們，目標拿到每次總冠軍，不讓其他球隊搶走。」

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作為中職歷史全壘打王，林智勝的職業生涯從La New熊起步，接著行使自由球員權利轉戰中信兄弟，生涯末期則改披龍隊戰袍。林智勝表示，感謝龍隊當年遞出橄欖枝，給予自己重生機會，才能如願達到300轟里程碑。

有趣的是，一開始加入龍隊，林智勝擔心與年輕球員有隔閡，不過隨著學弟熱情將他拉入群組，他才真正融入團隊。林智勝語帶哽咽表示，「好像牽著我的手，告訴我『不用怕，我們都在，我只需要努力去拚』，那股感覺很溫馨。」（編輯：張雅淨）1140331