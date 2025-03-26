談林智勝將引退 周思齊形容是「特別存在」

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（中央社記者陳容琛台北26日電）中職味全龍球星「大師兄」林智勝將在今年球季結束後正式退役，身為過來人的前中職球星周思齊形容林智勝是很特別的存在，並打趣公開招募，「山羊兄弟需要你」。

43歲的林智勝在今年龍隊開訓典禮宣布，今年球季就是球員生涯最後一年，目標完成2000安打里程碑，並提到從9歲開始打棒球到現在，累積超過20年職棒生涯，心態上不會特別捨不得，「這條路本來都會走到」。

去年也正式高掛球鞋的周思齊，與林智勝同樣透過替代役選秀會前進中職舞台。周思齊今天出席活動接受媒體聯訪時，仍對當時情景如數家珍，「他是最後一個替代役選秀的球員，那時候還有辦藍白紅對抗賽，我記得是跟智勝同一隊，全部教練也都來看，是一次很特別的選秀。」

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周思齊指出，林智勝過去披上國家隊戰袍貢獻良多，加上外向、好笑個性，因而成為很特別的存在，累積成就無庸置疑是一名偉大球員，「無論是他爭取自己想要東西的表達方式，還是競技場上表現，就叫作林智勝，是他獨有的。」

有趣的是，周思齊日前籌組新球隊「GOATBROS山羊兄弟」，期盼成為棒球運動大使團，將台灣棒球文化的獨特性與堅韌精神發揚光大，並喊話希望與韓國綜藝節目「出球制勝」中、由韓職退役球星組成的「怪獸隊」正面交鋒。周思齊也利用機會公開招募林智勝，直呼「山羊兄弟隊需要你」。（編輯：張雅淨）1140326