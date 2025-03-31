林智勝引退賽9/5起大巨蛋連3場 征戰中職逾20年「會享受場上每個時刻」
2025/3/31 16:01（3/31 16:28 更新）
（中央社記者陳容琛台北31日電）中職味全龍球星林智勝的引退賽將於9月5日至7日在台北大巨蛋舉行，他笑說，擔心坐不滿，甚至打趣表示要唱歌催票，並許願La New熊球迷一同共襄盛舉。
中職歷史全壘打王林智勝早已預告今年賽季結束將卸下球員身分，今天正式舉行引退宣告記者會，他在致詞時分享，其實過去4年球季結束一直在想退役這件事，不過每當休賽季自主訓練狀態不錯，都讓他打消念頭、選擇再戰一季。
直到去年隨隊勇奪二軍總冠軍後，林智勝才下定決心高掛球鞋，並在休賽季與經紀公司、龍隊球團討論，「今年是最好的時機，剛好搭上12強冠軍，棒球的矚目都回來了。」
從2003年成為代訓選手選秀會的狀元郎，如今林智勝是當中最後一個退休，他表示，自己運氣比較好，在最艱難的時刻堅持住，能夠征戰逾20年已經很幸福，「心情很平靜，我覺得只是一個謝幕，卸下球員身分，邁向另一個人生，今年我會好好享受場上每個時刻。」
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林智勝的引退賽將於9月5日至7日在台北大巨蛋舉行，他不改幽默個性笑說，很擔心坐不滿，甚至主動提議要唱歌催票，「希望到時候La New熊、Lamigo桃猿球迷一起來，大家回來看我打最後3場比賽。」
林智勝預計在引退後轉任教練，也有出國進修計畫，希望把精神傳承給更多喜愛棒球的小朋友，並讓中職環境變得更好、台灣棒球實力持續進步，「期許創造新的球員突破林智勝。」（編輯：張雅淨）1140331
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