林智勝引退賽9/5起大巨蛋連3場 征戰中職逾20年「會享受場上每個時刻」

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（中央社記者陳容琛台北31日電）中職味全龍球星林智勝的引退賽將於9月5日至7日在台北大巨蛋舉行，他笑說，擔心坐不滿，甚至打趣表示要唱歌催票，並許願La New熊球迷一同共襄盛舉。

中職歷史全壘打王林智勝早已預告今年賽季結束將卸下球員身分，今天正式舉行引退宣告記者會，他在致詞時分享，其實過去4年球季結束一直在想退役這件事，不過每當休賽季自主訓練狀態不錯，都讓他打消念頭、選擇再戰一季。

直到去年隨隊勇奪二軍總冠軍後，林智勝才下定決心高掛球鞋，並在休賽季與經紀公司、龍隊球團討論，「今年是最好的時機，剛好搭上12強冠軍，棒球的矚目都回來了。」

從2003年成為代訓選手選秀會的狀元郎，如今林智勝是當中最後一個退休，他表示，自己運氣比較好，在最艱難的時刻堅持住，能夠征戰逾20年已經很幸福，「心情很平靜，我覺得只是一個謝幕，卸下球員身分，邁向另一個人生，今年我會好好享受場上每個時刻。」

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林智勝的引退賽將於9月5日至7日在台北大巨蛋舉行，他不改幽默個性笑說，很擔心坐不滿，甚至主動提議要唱歌催票，「希望到時候La New熊、Lamigo桃猿球迷一起來，大家回來看我打最後3場比賽。」

林智勝預計在引退後轉任教練，也有出國進修計畫，希望把精神傳承給更多喜愛棒球的小朋友，並讓中職環境變得更好、台灣棒球實力持續進步，「期許創造新的球員突破林智勝。」（編輯：張雅淨）1140331

味全龍球星林智勝在年初宣告，2025年是他最後一個球員賽季。統計至2024年球季，林智勝生涯累計304轟，穩居「中職全壘打王」，累計1846支安打在聯盟排名第4。（中央社製圖）

中華職棒味全龍隊31日下午在台北為「大師兄」林智勝舉辦引退宣告記者會，林智勝（圖）會中回顧職棒生涯，在分享引退心情時一度哽咽。中央社記者王騰毅攝 114年3月31日

中華職棒味全龍隊31日下午在台北為「大師兄」林智勝舉辦引退宣告記者會，林智勝（圖）分享一路上的心路歷程。中央社記者王騰毅攝 114年3月31日

中華職棒味全龍隊31日下午在台北為「大師兄」林智勝舉辦引退宣告記者會，林智勝拿著球棒，展現帥氣的一面。中央社記者王騰毅攝 114年3月31日