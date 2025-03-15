胡金龍談林智勝也要退役：把回憶留在美好階段

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（中央社記者楊啟芳高雄15日電）中職統一獅隊41歲胡金龍今年球季結束後就要結束職棒生涯，今天也是他最後一次出席中職開季活動。談到林智勝也將要退休，胡金龍表示「把回憶留在美好階段也不是壞事」。

統一獅隊的胡金龍在今年開訓時宣布，今年球季就是他的最後一個球季，將卸下球員身分。中華職棒今天在高雄展覽館舉辦開季宣傳活動，胡金龍也是最後一次以球員身分參加，他笑說：「滿特別的，想說今年智勝怎麼沒有來。」

味全龍隊43歲「大師兄」林智勝今年球季結束後也將要退役，被問到聽到消息時的心情，胡金龍表示，「我們之前就有在聊這個話題，打高爾夫球時會聊到一些，其實他一些紀錄都達標了，棒球生涯也都規劃好了，沒有覺得很意外。」

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胡金龍坦言，到了這個年紀，「棒球生涯後半段大家都在跟自己身體對抗、競爭，把回憶留在美好階段也不是壞事，未來還是要傳承下去，以他（林智勝）的經驗、資歷，他未來一定是很好的教練。」

目前中職生涯出賽941場的胡金龍，是否會想要挑戰千場出賽，他指出，「應該有機會，但反正就平常心，沒有太在意個人紀錄，今年其實還是一樣，把自己準備好，不會說最後一年就放鬆心態去面對，還是要以贏球為目標。」（編輯：李亨山）1140315