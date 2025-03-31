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林智勝中職生涯起終點都有洪總 笑稱這就是緣分

2025/3/31 17:34
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（中央社記者陳容琛台北31日電）中職傳奇球星林智勝將在9月5日至7日舉行引退賽，屆時對手是台鋼雄鷹，有望與昔日教頭洪一中在球場相聚，林智勝笑說，這就是緣分。

林智勝在中職舞台奮戰逾20個賽季，樹立無數里程碑，尤其以304轟榮登中職歷史全壘打王，而他從La New熊（現樂天桃猿）展開職業生涯，當時的總教練是洪一中。如今改披味全龍戰袍的林智勝，將在9月5日至7日舉行引退賽，對手雄鷹總教練剛好也是洪一中。

對於生涯起、終點皆有洪總身影，林智勝今天出席引退宣告記者會接受媒體聯訪時笑說，這就是緣分，「有些人感覺很遠，其實就在身邊。」他更許願在澄清湖球場舉辦簡單的引退儀式，「畢竟那是我第一次上場的地方，有很多自己回憶，但一切還是看球團安排。」

林智勝表示，很感謝家人，尤其是天上的阿公、阿嬤，「接觸棒球是因為阿公看我太皮，把我丟去棒球隊，才讓我有進入職棒的機會。」

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林智勝提到，去年決定將卸下球員身分，原本預料家人會很傷感，沒想到反應很平靜「很好啊，終於」，家人都滿同意。

值得一提的是，統一獅老將胡金龍也將在本季結束後退役，林智勝打趣表示，胡金龍在開幕戰表現亮眼，讓自己很有壓力，「如果我打不好怎麼辦。」林智勝期望兩人努力拚到總冠軍賽對決，「我想是很好話題、很棒回憶。」（編輯：張雅淨）1140331

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