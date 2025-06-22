龍隊不讓球員在球場待太久 調適心情更專注中止連敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職味全龍隊今天與統一7-ELEVEn獅隊交手，微調棒次後攻擊更平均，教練團調整球隊行程，不讓球員過早到球場，調適心情收到好的效果，龍以4比1搶勝、中止近期4連敗。

龍隊今天在天母棒球場與獅隊交手，43歲老將林智勝先發扛4棒、指定打擊，首局陳子豪率先敲出安打，2人出局後林智勝適時安打送回第1分，但跑二壘出局。

龍隊2局下靠著吉力吉撈．鞏冠、李凱威接連安打，2人出局後王順和適時安打再添1分，陳子豪補上安打，送回團隊第3分。

龍隊3局下再起攻勢，郭天信率先敲出安打、盜上二壘，林智勝安打推進，吉力吉撈．鞏冠高飛犧牲打，替球隊多添1分保險分。

龍隊先發洋投鋼龍（Drew Gagnon）總計用93球投6局，被敲出5支安打，投出5次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分，優質先發拿下個人本季第6勝。

林智勝單場2安1打點、為勝利打點，繼2023年9月7日後，再度獲選單場最有價值球員（MVP），以43歲又172天年紀，成為中職最年長單場MVP。

龍隊總教練葉君璋表示，過去打線會有頭重腳輕感覺，今天棒次調整，從頭到尾打線平均、都有得分機會，收到不錯成效。龍隊近況不理想，近期吞下4連敗，在主場天母棒球場更吞下8連敗，葉君璋表示，不管上半季是否被淘汰都會有壓力，調適心情很重要，也有在行程上調整。據了解，教練團希望球員今天在下午1時30分之後再到球場。

透過 Google News 追蹤中央社

葉君璋解釋，龍隊球員很自主，應該比其他球隊球員待在球場的時間相對多，想要變得更好是對的，但也因此造成疲勞壓力，希望他們多休息，能調整至最好比賽狀態，行程上調整過後，專注力感覺也比較好。

葉君璋表示，中止近期連敗，當然會有鬆一口氣感覺，也希望好的感覺可以保持下去。（編輯：陳仁華）1140622